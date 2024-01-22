В ЯНАО вахтовики превращают теплые остановки в распивочные и ночлежки

В Новом Уренгое пьяные вахтовики «Велесстроя» засели в теплые остановки

23 января 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Пьяные вахтовики на Ямале ожидают вылеты домой в теплых остановках Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) жители города жалуются на вахтовиков из строительной компании «Велесстрой», которые распивают алкогольные напитки и ночуют в теплых остановках. Об этом они сообщили в telegram. «„Велесстрой“ пригласил работников, он должен обеспечивать их проживанием, оплачивать перелет. Но вахтовики покупают алкоголь и закуску, а потом обсуждают, что есть классное место — выпить и поспать можно в остановке теплой, никто не гоняет и не трогает их», — написала горожанка в telegram-канале «Воронов Chat». «Возникает ощущение, что это пункт обогрева „Велесстроя“. А сегодня так еще и спальник, место для злоупотребления спиртным, а за остановкой туалет», — поделился Василий Викторович. В городской администрации корреспонденту URA.RU рассказали, что следует предпринять в случае обнаружения бездомного в теплой остановке. «Если посетители остановок портят имущество и нарушают общественный порядок, агрессивно себя ведут, необходимо обращаться в правоохранительные органы», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU направил запрос в строительную компанию «Велесстрой». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщили о пьяницах в теплых остановках Салехарда (ЯНАО). Дети, которые ждали общественный транспорт, были напуганы неадекватным поведением взрослых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новом Уренгое (ЯНАО) жители города жалуются на вахтовиков из строительной компании «Велесстрой», которые распивают алкогольные напитки и ночуют в теплых остановках. Об этом они сообщили в telegram. «„Велесстрой“ пригласил работников, он должен обеспечивать их проживанием, оплачивать перелет. Но вахтовики покупают алкоголь и закуску, а потом обсуждают, что есть классное место — выпить и поспать можно в остановке теплой, никто не гоняет и не трогает их», — написала горожанка в telegram-канале «Воронов Chat». «Возникает ощущение, что это пункт обогрева „Велесстроя“. А сегодня так еще и спальник, место для злоупотребления спиртным, а за остановкой туалет», — поделился Василий Викторович. В городской администрации корреспонденту URA.RU рассказали, что следует предпринять в случае обнаружения бездомного в теплой остановке. «Если посетители остановок портят имущество и нарушают общественный порядок, агрессивно себя ведут, необходимо обращаться в правоохранительные органы», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU направил запрос в строительную компанию «Велесстрой». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщили о пьяницах в теплых остановках Салехарда (ЯНАО). Дети, которые ждали общественный транспорт, были напуганы неадекватным поведением взрослых.