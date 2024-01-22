22 января 2024

В ЯНАО вахтовики превращают теплые остановки в распивочные и ночлежки

В Новом Уренгое пьяные вахтовики «Велесстроя» засели в теплые остановки
© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Сургут, остановочный комплекс, теплая остановка, остановочный павильон, остановка автобусная
Пьяные вахтовики на Ямале ожидают вылеты домой в теплых остановках Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) жители города жалуются на вахтовиков из строительной компании «Велесстрой», которые распивают алкогольные напитки и ночуют в теплых остановках. Об этом они сообщили в telegram.

«„Велесстрой“ пригласил работников, он должен обеспечивать их проживанием, оплачивать перелет. Но вахтовики покупают алкоголь и закуску, а потом обсуждают, что есть классное место — выпить и поспать можно в остановке теплой, никто не гоняет и не трогает их», — написала горожанка в telegram-канале «Воронов Chat». «Возникает ощущение, что это пункт обогрева „Велесстроя“. А сегодня так еще и спальник, место для злоупотребления спиртным, а за остановкой туалет», — поделился Василий Викторович.

В городской администрации корреспонденту URA.RU рассказали, что следует предпринять в случае обнаружения бездомного в теплой остановке. «Если посетители остановок портят имущество и нарушают общественный порядок, агрессивно себя ведут, необходимо обращаться в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU направил запрос в строительную компанию «Велесстрой». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщили о пьяницах в теплых остановках Салехарда (ЯНАО). Дети, которые ждали общественный транспорт, были напуганы неадекватным поведением взрослых.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) жители города жалуются на вахтовиков из строительной компании «Велесстрой», которые распивают алкогольные напитки и ночуют в теплых остановках. Об этом они сообщили в telegram. «„Велесстрой“ пригласил работников, он должен обеспечивать их проживанием, оплачивать перелет. Но вахтовики покупают алкоголь и закуску, а потом обсуждают, что есть классное место — выпить и поспать можно в остановке теплой, никто не гоняет и не трогает их», — написала горожанка в telegram-канале «Воронов Chat». «Возникает ощущение, что это пункт обогрева „Велесстроя“. А сегодня так еще и спальник, место для злоупотребления спиртным, а за остановкой туалет», — поделился Василий Викторович. В городской администрации корреспонденту URA.RU рассказали, что следует предпринять в случае обнаружения бездомного в теплой остановке. «Если посетители остановок портят имущество и нарушают общественный порядок, агрессивно себя ведут, необходимо обращаться в правоохранительные органы», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU направил запрос в строительную компанию «Велесстрой». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщили о пьяницах в теплых остановках Салехарда (ЯНАО). Дети, которые ждали общественный транспорт, были напуганы неадекватным поведением взрослых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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