В Салехарде дети ждут автобусы на морозе из-за бездомных в теплых остановках

В Салехарде дети не могут попасть в теплые остановки Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) родители беспокоятся за детей, которые ожидают автобусы на улице из-за бездомных, сидящих в теплых остановках. Жители города написали в социальной сети «ВКонтакте», что дети напуганы неадекватным поведением взрослых.

«Остановка возле школы №1, вот такая картина. На улице -27 градусов. Дети стоят снаружи, боятся, зайти не позволяет запах», — написала жительница города в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Многие согласились с автором поста, выразив свое недовольство. «Кто-то же должен контролировать эти остановки, есть же камера! Почему мой ребенок возле школьной остановки должен мерзнуть и лицезреть это безобразие? Говорит, что очень замерзла и испугалась», — рассказала Марина Хамитова-Нилова. «Что за убежище для бомжей, туалет устроили. Нормальные люди должны стоять мерзнуть из-за них, кто туда зайдет теперь, тем более дети?» — отметила Неля Сорокина.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту агентства пояснили, что остановочный пункт — это общественное место, где запрещено курение и распитие спиртных напитков. В подобных случаях следует вызвать дежурный наряд полиции по номеру 112, который оценит ситуацию и составит административный протокол.

Ранее URA.RU рассказало о том, как в Новом Уренгое (ЯНАО) бездомные выпрашивали деньги. Бомжи обосновались в одной из теплых остановок в городе.

В Салехарде в теплых остановках живут бездомные сообщество «Подслушано в Салехарде», соцсеть «ВКонтакте»