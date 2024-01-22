22 января 2024

В коррупционном скандале начальника отдела Роспотребнадзора ХМАО вскрылись новые эпизоды

В ХМАО начальника отдела Роспотребнадзора обвиняют в вымогательстве
© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, начальник отдела Роспотребнадзора вымогал взятки у главного врача Фото:

В деле начальника управления Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху (ХМАО) Александра Щербакова, появились новые эпизоды. Ему вменяется вымогательство у главного врача Центра эпидемиологии и гигиены, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Появились новые эпизоды в уголовном деле. Это учреждение [Центр эпидемиологии и гигиены] подписывает у них [Роспотребнадзора] какие-то важные документы. И Щербаков за эти подписи брал взятки», — сообщил инсайдер.

По информации URA.RU, Щербаков вымогал по 25 тысяч рублей у главврача за утверждение квартального отчета и подписание заключений. В СК ХМАО агентству дали официальный комментарий. «По данным следствия, обвиняемый требовал с руководителя одного из учреждений здравоохранения передачи ему взяток за беспрепятственное утверждение отчетов о выполнении государственного задания, а также за совершение других действий, входящих в его должностные обязанности. Сумма незаконно полученных денежных средств по указанным фактам составила не менее 125 тысяч рублей», — прокомментировали в СК.

Следователи устанавливают обстоятельства преступлений, обвиняемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд арестовал начальника отдела Роспотребнадзора, подозреваемого в коррупции. Он был задержан за получение взяток на сумму более двух миллионов рублей от директора частного детского сада.

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В деле начальника управления Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Нефтеюганскому району и Пыть-Яху (ХМАО) Александра Щербакова, появились новые эпизоды. Ему вменяется вымогательство у главного врача Центра эпидемиологии и гигиены, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Появились новые эпизоды в уголовном деле. Это учреждение [Центр эпидемиологии и гигиены] подписывает у них [Роспотребнадзора] какие-то важные документы. И Щербаков за эти подписи брал взятки», — сообщил инсайдер. По информации URA.RU, Щербаков вымогал по 25 тысяч рублей у главврача за утверждение квартального отчета и подписание заключений. В СК ХМАО агентству дали официальный комментарий. «По данным следствия, обвиняемый требовал с руководителя одного из учреждений здравоохранения передачи ему взяток за беспрепятственное утверждение отчетов о выполнении государственного задания, а также за совершение других действий, входящих в его должностные обязанности. Сумма незаконно полученных денежных средств по указанным фактам составила не менее 125 тысяч рублей», — прокомментировали в СК. Следователи устанавливают обстоятельства преступлений, обвиняемый находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО суд арестовал начальника отдела Роспотребнадзора, подозреваемого в коррупции. Он был задержан за получение взяток на сумму более двух миллионов рублей от директора частного детского сада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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