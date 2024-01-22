Мэр Нижневартовска устроил разнос коммунальщикам за уборку города от снега. Инсайд

23 января 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Уборка Нижневартовска вызывает вопросы у городской администрации Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко устроил на совещании разнос коммунальщикам и дорожникам за плохую уборку города от снега. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Глава [Нижневартовска Дмитрий Кощенко] вместе со своим замом [Анатолием Боковым] проводит совещание, на которое приглашены подрядчики и представители управляющих компаний. Мэр недоволен тем, как убирается город. Это касается как улиц и дорог, так и дворов. Так что он намерен высказать претензии и потребовать исправить ситуацию. Коммунальщикам и подрядчикам будет дано протокольное поручение», — сообщил инсайдер. В департамент общественных коммуникаций Нижневартовска был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО после морозов пришло потепление. Оно сопровождается обильными снегопадами.

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко устроил на совещании разнос коммунальщикам и дорожникам за плохую уборку города от снега. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Глава [Нижневартовска Дмитрий Кощенко] вместе со своим замом [Анатолием Боковым] проводит совещание, на которое приглашены подрядчики и представители управляющих компаний. Мэр недоволен тем, как убирается город. Это касается как улиц и дорог, так и дворов. Так что он намерен высказать претензии и потребовать исправить ситуацию. Коммунальщикам и подрядчикам будет дано протокольное поручение», — сообщил инсайдер. В департамент общественных коммуникаций Нижневартовска был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО после морозов пришло потепление. Оно сопровождается обильными снегопадами.