22 января 2024

Мэр Нижневартовска устроил разнос коммунальщикам за уборку города от снега. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, уборка снега, проезжая часть, грузовик
Уборка Нижневартовска вызывает вопросы у городской администрации Фото:

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко устроил на совещании разнос коммунальщикам и дорожникам за плохую уборку города от снега. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.

«Глава [Нижневартовска Дмитрий Кощенко] вместе со своим замом [Анатолием Боковым] проводит совещание, на которое приглашены подрядчики и представители управляющих компаний. Мэр недоволен тем, как убирается город. Это касается как улиц и дорог, так и дворов. Так что он намерен высказать претензии и потребовать исправить ситуацию. Коммунальщикам и подрядчикам будет дано протокольное поручение», — сообщил инсайдер.

В департамент общественных коммуникаций Нижневартовска был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО после морозов пришло потепление. Оно сопровождается обильными снегопадами.

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Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко устроил на совещании разнос коммунальщикам и дорожникам за плохую уборку города от снега. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Глава [Нижневартовска Дмитрий Кощенко] вместе со своим замом [Анатолием Боковым] проводит совещание, на которое приглашены подрядчики и представители управляющих компаний. Мэр недоволен тем, как убирается город. Это касается как улиц и дорог, так и дворов. Так что он намерен высказать претензии и потребовать исправить ситуацию. Коммунальщикам и подрядчикам будет дано протокольное поручение», — сообщил инсайдер. В департамент общественных коммуникаций Нижневартовска был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО после морозов пришло потепление. Оно сопровождается обильными снегопадами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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