В Пермском крае ограничат движение по федеральной трассе

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Ограничение для грузового транспорта будет действовать до 24 января Фото:

В Пермском крае на трассе М-7 «Волга» будет ограничен участок подъезда к Перми для движения грузового транспорта. Ограничение продлится до 09:00 24 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Вводится временное ограничение движения грузового транспорта на дорогах общего пользования федерального значения М-7 „Волга“ подъезд к Перми, 339-й км — 371-й км. Оно продлится с 17:00 23 января до 09:00 24 января», — сообщили в министерстве.

В ведомстве рекомендуют водителям соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Отмечается, что следует избегать резких движений и торможений на дорогах.

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В Пермском крае на трассе М-7 «Волга» будет ограничен участок подъезда к Перми для движения грузового транспорта. Ограничение продлится до 09:00 24 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Вводится временное ограничение движения грузового транспорта на дорогах общего пользования федерального значения М-7 „Волга“ подъезд к Перми, 339-й км — 371-й км. Оно продлится с 17:00 23 января до 09:00 24 января», — сообщили в министерстве. В ведомстве рекомендуют водителям соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Отмечается, что следует избегать резких движений и торможений на дорогах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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