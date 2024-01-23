В Пермском крае ограничат движение по федеральной трассе

Ограничение для грузового транспорта будет действовать до 24 января
В Пермском крае на трассе М-7 «Волга» будет ограничен участок подъезда к Перми для движения грузового транспорта. Ограничение продлится до 09:00 24 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Вводится временное ограничение движения грузового транспорта на дорогах общего пользования федерального значения М-7 „Волга“ подъезд к Перми, 339-й км — 371-й км. Оно продлится с 17:00 23 января до 09:00 24 января», — сообщили в министерстве.
В ведомстве рекомендуют водителям соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Отмечается, что следует избегать резких движений и торможений на дорогах.
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