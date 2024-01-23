Общество В пермском ЗАТО Звездный власти продают детский сад 23 января 2024 в 18:05 Размер текста - 17 + Детский сад продают через торги с начальной ценой в 10 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае власти закрытого административно-территориального образования Звездный выставили на продажу здание детского сада. Актив продается через электронные торги с начальной ценой в 10 млн рублей. «Торги в рамках приватизации муниципального имущества ЗАТО Звездный. Нежилое трехэтажное здание детского сада №4. Адрес — улица Лесная, 4. Начальная цена контракта — 10 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». В техпаспорте объекта недвижимости указано, что здание было построено в 1959 году. На сегодня его физический износ составляет 33%. Электронные торги назначены на 1 марта 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Верещагинском городском округе Пермского края власти выставили на продажу здания бывшей начальной школы, а также детского сада. По данным сервиса «Руспрофайл», оба учреждения были ликвидированы. В Пермском крае власти закрытого административно-территориального образования Звездный выставили на продажу здание детского сада. Актив продается через электронные торги с начальной ценой в 10 млн рублей. «Торги в рамках приватизации муниципального имущества ЗАТО Звездный. Нежилое трехэтажное здание детского сада №4. Адрес — улица Лесная, 4. Начальная цена контракта — 10 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». В техпаспорте объекта недвижимости указано, что здание было построено в 1959 году. На сегодня его физический износ составляет 33%. Электронные торги назначены на 1 марта 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Верещагинском городском округе Пермского края власти выставили на продажу здания бывшей начальной школы, а также детского сада. По данным сервиса «Руспрофайл», оба учреждения были ликвидированы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям