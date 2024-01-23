В пермском ЗАТО Звездный власти продают детский сад

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Дети. Клипарт. Курган, игрушки, детский сад, игровая комната, мягкие игрушки
Детский сад продают через торги с начальной ценой в 10 млн рублей Фото:

В Пермском крае власти закрытого административно-территориального образования Звездный выставили на продажу здание детского сада. Актив продается через электронные торги с начальной ценой в 10 млн рублей.

«Торги в рамках приватизации муниципального имущества ЗАТО Звездный. Нежилое трехэтажное здание детского сада №4. Адрес — улица Лесная, 4. Начальная цена контракта — 10 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».

В техпаспорте объекта недвижимости указано, что здание было построено в 1959 году. На сегодня его физический износ составляет 33%. Электронные торги назначены на 1 марта 2024 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Верещагинском городском округе Пермского края власти выставили на продажу здания бывшей начальной школы, а также детского сада. По данным сервиса «Руспрофайл», оба учреждения были ликвидированы.

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В Пермском крае власти закрытого административно-территориального образования Звездный выставили на продажу здание детского сада. Актив продается через электронные торги с начальной ценой в 10 млн рублей. «Торги в рамках приватизации муниципального имущества ЗАТО Звездный. Нежилое трехэтажное здание детского сада №4. Адрес — улица Лесная, 4. Начальная цена контракта — 10 млн рублей», — сообщается в техзадании, опубликованном на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». В техпаспорте объекта недвижимости указано, что здание было построено в 1959 году. На сегодня его физический износ составляет 33%. Электронные торги назначены на 1 марта 2024 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в Верещагинском городском округе Пермского края власти выставили на продажу здания бывшей начальной школы, а также детского сада. По данным сервиса «Руспрофайл», оба учреждения были ликвидированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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