В Кургане будут судить извращенца за сексуальное насилие над маленькой девочкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , уголовное дело, арест, уголовник, решетка, преступник, судебное заседание, наручники, судебное дело
В Кургане пройдет суд над мужчиной по делу о домогательстве к ребенку Фото:

Курганские следователи завершили расследование преступления в отношении ребенка. Мужчину обвиняют в сексуальном насилии над маленькой девочкой. Дело передано в суд, сообщили в следственном управлении СКР по Курганской области.

«Следственным отделом по городу Кургану СУ СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — информирует сайт следственного управления. Потерпевшей стала несовершеннолетняя девочка.

По данным следствия, обвиняемый надругался над ребенком в августе прошлого года. Родители девочки обратились в полицию, подозреваемого задержали. «В ходе следствия причастность мужчины к совершенному преступлению была установлена проведенной в рамках следствия экспертизой, в результате которой ДНК-данные, изъятые с одежды потерпевшей, совпали с генотипом заподозренного лица», — информирует СУ СК.

Мужчина был заключен под стражу. Следствие окончено, дело вскоре будет передано в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор обвиняемому, которого обвиняли в развратных действиях в отношении мальчика. Ранее судимого за аналогичное преступление мужчину отправили на 16 лет в колонию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские следователи завершили расследование преступления в отношении ребенка. Мужчину обвиняют в сексуальном насилии над маленькой девочкой. Дело передано в суд, сообщили в следственном управлении СКР по Курганской области. «Следственным отделом по городу Кургану СУ СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — информирует сайт следственного управления. Потерпевшей стала несовершеннолетняя девочка. По данным следствия, обвиняемый надругался над ребенком в августе прошлого года. Родители девочки обратились в полицию, подозреваемого задержали. «В ходе следствия причастность мужчины к совершенному преступлению была установлена проведенной в рамках следствия экспертизой, в результате которой ДНК-данные, изъятые с одежды потерпевшей, совпали с генотипом заподозренного лица», — информирует СУ СК. Мужчина был заключен под стражу. Следствие окончено, дело вскоре будет передано в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор обвиняемому, которого обвиняли в развратных действиях в отношении мальчика. Ранее судимого за аналогичное преступление мужчину отправили на 16 лет в колонию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...