В Кургане будут судить извращенца за сексуальное насилие над маленькой девочкой

23 января 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

В Кургане пройдет суд над мужчиной по делу о домогательстве к ребенку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские следователи завершили расследование преступления в отношении ребенка. Мужчину обвиняют в сексуальном насилии над маленькой девочкой. Дело передано в суд, сообщили в следственном управлении СКР по Курганской области. «Следственным отделом по городу Кургану СУ СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — информирует сайт следственного управления. Потерпевшей стала несовершеннолетняя девочка. По данным следствия, обвиняемый надругался над ребенком в августе прошлого года. Родители девочки обратились в полицию, подозреваемого задержали. «В ходе следствия причастность мужчины к совершенному преступлению была установлена проведенной в рамках следствия экспертизой, в результате которой ДНК-данные, изъятые с одежды потерпевшей, совпали с генотипом заподозренного лица», — информирует СУ СК. Мужчина был заключен под стражу. Следствие окончено, дело вскоре будет передано в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор обвиняемому, которого обвиняли в развратных действиях в отношении мальчика. Ранее судимого за аналогичное преступление мужчину отправили на 16 лет в колонию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские следователи завершили расследование преступления в отношении ребенка. Мужчину обвиняют в сексуальном насилии над маленькой девочкой. Дело передано в суд, сообщили в следственном управлении СКР по Курганской области. «Следственным отделом по городу Кургану СУ СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — информирует сайт следственного управления. Потерпевшей стала несовершеннолетняя девочка. По данным следствия, обвиняемый надругался над ребенком в августе прошлого года. Родители девочки обратились в полицию, подозреваемого задержали. «В ходе следствия причастность мужчины к совершенному преступлению была установлена проведенной в рамках следствия экспертизой, в результате которой ДНК-данные, изъятые с одежды потерпевшей, совпали с генотипом заподозренного лица», — информирует СУ СК. Мужчина был заключен под стражу. Следствие окончено, дело вскоре будет передано в суд. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор обвиняемому, которого обвиняли в развратных действиях в отношении мальчика. Ранее судимого за аналогичное преступление мужчину отправили на 16 лет в колонию.