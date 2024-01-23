В Кургане будут судить извращенца за сексуальное насилие над маленькой девочкой

Курганские следователи завершили расследование преступления в отношении ребенка. Мужчину обвиняют в сексуальном насилии над маленькой девочкой. Дело передано в суд, сообщили в следственном управлении СКР по Курганской области.
«Следственным отделом по городу Кургану СУ СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — информирует сайт следственного управления. Потерпевшей стала несовершеннолетняя девочка.
По данным следствия, обвиняемый надругался над ребенком в августе прошлого года. Родители девочки обратились в полицию, подозреваемого задержали. «В ходе следствия причастность мужчины к совершенному преступлению была установлена проведенной в рамках следствия экспертизой, в результате которой ДНК-данные, изъятые с одежды потерпевшей, совпали с генотипом заподозренного лица», — информирует СУ СК.
Мужчина был заключен под стражу. Следствие окончено, дело вскоре будет передано в суд.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вынесли приговор обвиняемому, которого обвиняли в развратных действиях в отношении мальчика. Ранее судимого за аналогичное преступление мужчину отправили на 16 лет в колонию.
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