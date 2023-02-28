Курганского педофила-рецидивиста отправили на 16 лет в колонию

01 марта 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Курганца отправили в колонию за повторное насилие над ребенком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане признали виновным ранее судимого местного жителя в совершении развратных действий в отношении школьника, приговорив злоумышленника к 16 годам лишения свободы. О приговоре рассказали в СУ СКР по Курганской области. «Курганским областным судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.„а“ ч.5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ранее мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления», — рассказали в управлении. Наказание он отбудет в колонии особого режима. Мужчина вышел на свободу в феврале прошлого года. Спустя два месяца он совершил развратные действия в отношении мальчика, который возвращался вечером из школы. Насильника задержали в тот же день и поместили под стражу. Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию особого режима на 16 лет. Также ему на 10 лет запретили занимать должности, связанные с работой с детьми. Мужчина должен будет возместить моральный ущерб пострадавшему в размере 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что курганца отправили в колонию за интимную переписку с детьми. Мужчина получил шесть лет лишения свободы за преступные действия в отношении двух несовершеннолетних. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане признали виновным ранее судимого местного жителя в совершении развратных действий в отношении школьника, приговорив злоумышленника к 16 годам лишения свободы. О приговоре рассказали в СУ СКР по Курганской области. «Курганским областным судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.„а“ ч.5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ранее мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления», — рассказали в управлении. Наказание он отбудет в колонии особого режима. Мужчина вышел на свободу в феврале прошлого года. Спустя два месяца он совершил развратные действия в отношении мальчика, который возвращался вечером из школы. Насильника задержали в тот же день и поместили под стражу. Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию особого режима на 16 лет. Также ему на 10 лет запретили занимать должности, связанные с работой с детьми. Мужчина должен будет возместить моральный ущерб пострадавшему в размере 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что курганца отправили в колонию за интимную переписку с детьми. Мужчина получил шесть лет лишения свободы за преступные действия в отношении двух несовершеннолетних.