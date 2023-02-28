28 февраля 2023

Курганского педофила-рецидивиста отправили на 16 лет в колонию

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Продление ареста Владимиру Рыжуку. Курган, наручники
Курганца отправили в колонию за повторное насилие над ребенком Фото:

В Кургане признали виновным ранее судимого местного жителя в совершении развратных действий в отношении школьника, приговорив злоумышленника к 16 годам лишения свободы. О приговоре рассказали в СУ СКР по Курганской области.

«Курганским областным судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.„а“ ч.5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ранее мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления», — рассказали в управлении. Наказание он отбудет в колонии особого режима.

Мужчина вышел на свободу в феврале прошлого года. Спустя два месяца он совершил развратные действия в отношении мальчика, который возвращался вечером из школы. Насильника задержали в тот же день и поместили под стражу.

Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию особого режима на 16 лет. Также ему на 10 лет запретили занимать должности, связанные с работой с детьми. Мужчина должен будет возместить моральный ущерб пострадавшему в размере 500 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганца отправили в колонию за интимную переписку с детьми. Мужчина получил шесть лет лишения свободы за преступные действия в отношении двух несовершеннолетних.

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В Кургане признали виновным ранее судимого местного жителя в совершении развратных действий в отношении школьника, приговорив злоумышленника к 16 годам лишения свободы. О приговоре рассказали в СУ СКР по Курганской области. «Курганским областным судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.„а“ ч.5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Ранее мужчина уже был судим за совершение аналогичного преступления», — рассказали в управлении. Наказание он отбудет в колонии особого режима. Мужчина вышел на свободу в феврале прошлого года. Спустя два месяца он совершил развратные действия в отношении мальчика, который возвращался вечером из школы. Насильника задержали в тот же день и поместили под стражу. Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию особого режима на 16 лет. Также ему на 10 лет запретили занимать должности, связанные с работой с детьми. Мужчина должен будет возместить моральный ущерб пострадавшему в размере 500 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что курганца отправили в колонию за интимную переписку с детьми. Мужчина получил шесть лет лишения свободы за преступные действия в отношении двух несовершеннолетних.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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