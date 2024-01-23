Родители юных хоккеистов из Перми пожаловались на буллинг тренера

Тренер хоккейной команды «Академия 2008 г.» унижал и оскорблял своих несовершеннолетних воспитанников. С жалобой на это родители детей обратились к уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. Она передала информацию в прокуратуру.
«В отношении тренера КГБУ «Спортивная школа «Академия игровых видов спорта» была проведена прокурорская проверка. В ходе нее подтвердились факты того, что тренер унижал и оскорблял своих несовершеннолетних воспитанников», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. В отношении тренера было возбуждено дело об административной ответственности по статье «Оскорбление».
Мировой судья признал тренера виновным. Ему назначен штраф в размере трех тысяч рублей. Также мужчине сделано замечание.
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