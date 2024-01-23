Родители юных хоккеистов из Перми пожаловались на буллинг тренера

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Хоккей. Курган, шайба, зауралье, хоккей
Тренер оскорблял и унижал юных хоккеистов Фото:

Тренер хоккейной команды «Академия 2008 г.» унижал и оскорблял своих несовершеннолетних воспитанников. С жалобой на это родители детей обратились к уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. Она передала информацию в прокуратуру.

«В отношении тренера КГБУ «Спортивная школа «Академия игровых видов спорта» была проведена прокурорская проверка. В ходе нее подтвердились факты того, что тренер унижал и оскорблял своих несовершеннолетних воспитанников», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. В отношении тренера было возбуждено дело об административной ответственности по статье «Оскорбление».

Мировой судья признал тренера виновным. Ему назначен штраф в размере трех тысяч рублей. Также мужчине сделано замечание.

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Тренер хоккейной команды «Академия 2008 г.» унижал и оскорблял своих несовершеннолетних воспитанников. С жалобой на это родители детей обратились к уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае Светлане Денисовой. Она передала информацию в прокуратуру. «В отношении тренера КГБУ «Спортивная школа «Академия игровых видов спорта» была проведена прокурорская проверка. В ходе нее подтвердились факты того, что тренер унижал и оскорблял своих несовершеннолетних воспитанников», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. В отношении тренера было возбуждено дело об административной ответственности по статье «Оскорбление». Мировой судья признал тренера виновным. Ему назначен штраф в размере трех тысяч рублей. Также мужчине сделано замечание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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