22 января 2024

Генпрокурор заставил отремонтировать дом престарелых в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Краснов. stock, краснов игорь,  stock
Игорь Краснов распорядился провести проверку учреждения Фото:

По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в Нижневартовске (ХМАО) провели проверку и отремонтировали геронтологический центр для пожилых, а его постояльцы получили новую одежду и мебель. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

«Проверка соблюдения прав граждан, проживающих в геронтологическом центре в Нижневартовске, провести которую распорядился Игорь Краснов, выявила нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. В учреждении нет приемно-карантинного отделения, документации на продукты, производственного контроля, устройств для транспортирования пожилых, извещателей о пожаре и так далее», — следует из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура через суд приостановила деятельность центра и уведомила замгубернатора округа о сложившейся ситуации. Постояльцев разместили в других соцучреждениях, а в здании провели ремонт, в том числе — в палатах, которые обеспечили мебелью и бельем. В настоящее время центр вновь работает, 28 его постояльцев вернулись в учреждение.

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По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в Нижневартовске (ХМАО) провели проверку и отремонтировали геронтологический центр для пожилых, а его постояльцы получили новую одежду и мебель. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. «Проверка соблюдения прав граждан, проживающих в геронтологическом центре в Нижневартовске, провести которую распорядился Игорь Краснов, выявила нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. В учреждении нет приемно-карантинного отделения, документации на продукты, производственного контроля, устройств для транспортирования пожилых, извещателей о пожаре и так далее», — следует из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры РФ. Прокуратура через суд приостановила деятельность центра и уведомила замгубернатора округа о сложившейся ситуации. Постояльцев разместили в других соцучреждениях, а в здании провели ремонт, в том числе — в палатах, которые обеспечили мебелью и бельем. В настоящее время центр вновь работает, 28 его постояльцев вернулись в учреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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