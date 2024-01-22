Генпрокурор заставил отремонтировать дом престарелых в ХМАО

23 января 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Игорь Краснов распорядился провести проверку учреждения Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в Нижневартовске (ХМАО) провели проверку и отремонтировали геронтологический центр для пожилых, а его постояльцы получили новую одежду и мебель. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. «Проверка соблюдения прав граждан, проживающих в геронтологическом центре в Нижневартовске, провести которую распорядился Игорь Краснов, выявила нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. В учреждении нет приемно-карантинного отделения, документации на продукты, производственного контроля, устройств для транспортирования пожилых, извещателей о пожаре и так далее», — следует из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры РФ. Прокуратура через суд приостановила деятельность центра и уведомила замгубернатора округа о сложившейся ситуации. Постояльцев разместили в других соцучреждениях, а в здании провели ремонт, в том числе — в палатах, которые обеспечили мебелью и бельем. В настоящее время центр вновь работает, 28 его постояльцев вернулись в учреждение.

По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в Нижневартовске (ХМАО) провели проверку и отремонтировали геронтологический центр для пожилых, а его постояльцы получили новую одежду и мебель. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства. «Проверка соблюдения прав граждан, проживающих в геронтологическом центре в Нижневартовске, провести которую распорядился Игорь Краснов, выявила нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. В учреждении нет приемно-карантинного отделения, документации на продукты, производственного контроля, устройств для транспортирования пожилых, извещателей о пожаре и так далее», — следует из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры РФ. Прокуратура через суд приостановила деятельность центра и уведомила замгубернатора округа о сложившейся ситуации. Постояльцев разместили в других соцучреждениях, а в здании провели ремонт, в том числе — в палатах, которые обеспечили мебелью и бельем. В настоящее время центр вновь работает, 28 его постояльцев вернулись в учреждение.