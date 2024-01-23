Происшествия В Екатеринбурге пьяный охранник устроил драку в школе. Видео 23 января 2024 в 20:30 Размер текста - 17 + В школу приехал наряд ГБР, чтобы вывести охранника, устроившего драку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школе Екатеринбурга охранник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку. Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе №147. «В школу № 147 Екатеринбурга сегодня пришел пьяный охранник и устроил дебош. Была вызвана группа быстрого реагирования (ГБР) для охраны детей от охранника», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Редакция URA.RU направила запрос в мэрию уральской столицы. На момент публикации новости ответ не поступил. В школе Екатеринбурга охранник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку. Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе №147. «В школу № 147 Екатеринбурга сегодня пришел пьяный охранник и устроил дебош. Была вызвана группа быстрого реагирования (ГБР) для охраны детей от охранника», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Редакция URA.RU направила запрос в мэрию уральской столицы. На момент публикации новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям