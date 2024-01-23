В школу приехал наряд ГБР, чтобы вывести охранника, устроившего драку
В школе Екатеринбурга охранник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку. Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе №147.
«В школу № 147 Екатеринбурга сегодня пришел пьяный охранник и устроил дебош. Была вызвана группа быстрого реагирования (ГБР) для охраны детей от охранника», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
Редакция URA.RU направила запрос в мэрию уральской столицы. На момент публикации новости ответ не поступил.
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