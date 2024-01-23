В Екатеринбурге пьяный охранник устроил драку в школе. Видео

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В школу приехал наряд ГБР, чтобы вывести охранника, устроившего драку Фото:

В школе Екатеринбурга охранник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку. Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе №147.

«В школу № 147 Екатеринбурга сегодня пришел пьяный охранник и устроил дебош. Была вызвана группа быстрого реагирования (ГБР) для охраны детей от охранника», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Редакция URA.RU направила запрос в мэрию уральской столицы. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В школе Екатеринбурга охранник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку. Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе №147. «В школу № 147 Екатеринбурга сегодня пришел пьяный охранник и устроил дебош. Была вызвана группа быстрого реагирования (ГБР) для охраны детей от охранника», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Редакция URA.RU направила запрос в мэрию уральской столицы. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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