Россия не будет участвовать во всемирной выставке ЭКСПО-2025

23 января 2024 в 22:02 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин подписал указ об упразднении российского оргкомитета по подготовке к международной выставке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ упразднило организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечения участия страны во Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025. Из этого следует, что РФ не будет участвовать в данном мероприятии. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов. «Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечения участия страны во всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025», — уточняется в указе . Документ подписан премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Всемирная выставка (ЭКСПО) 2025 организованна Международным бюро выставок. В этом году она пройдет в Японии (Осака).

Правительство РФ упразднило организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечения участия страны во Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025. Из этого следует, что РФ не будет участвовать в данном мероприятии. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов. «Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечения участия страны во всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025», — уточняется в указе. Документ подписан премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Всемирная выставка (ЭКСПО) 2025 организованна Международным бюро выставок. В этом году она пройдет в Японии (Осака).