Россия не будет участвовать во всемирной выставке ЭКСПО-2025

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Михаил Мишустин посетил Координационный центр на ВДНХ. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин подписал указ об упразднении российского оргкомитета по подготовке к международной выставке Фото:

Правительство РФ упразднило организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечения участия страны во Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025. Из этого следует, что РФ не будет участвовать в данном мероприятии. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечения участия страны во всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025», — уточняется в указе. Документ подписан премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Всемирная выставка (ЭКСПО) 2025 организованна Международным бюро выставок. В этом году она пройдет в Японии (Осака).

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Правительство РФ упразднило организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечения участия страны во Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025. Из этого следует, что РФ не будет участвовать в данном мероприятии. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов. «Упразднить организационный комитет по подготовке российской экспозиции и обеспечения участия страны во всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025», — уточняется в указе. Документ подписан премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. Всемирная выставка (ЭКСПО) 2025 организованна Международным бюро выставок. В этом году она пройдет в Японии (Осака).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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