Reuters: замороженные активы РФ вряд ли будут арестованы странами ЕС

23 января 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

В ЕС боятся юридических аспектов конфискации российских активов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Внутри Европейского союза (ЕС) нет согласия насчет конфискации российских активов, поэтому они вряд ли будут арестованы странами ЕС. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник. «Конфискации капитала российских активов не произойдет. Между странами-членами ЕС нет соглашения по этому поводу», — заявил Reuters на условиях анонимности один высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом переговоров по этому вопросу. Европейские чиновники озабочены не только политическим вопросом ареста и передачи российских активов Украине. Чиновников волнуют больше юридические вопросы. Можно принять решение о передачи миллиардов Украине, но, если последует юридическое решение, запрещающее это делать, кто будут выплачивать долги, задается вопросом глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие пользы от замороженных активов РФ. На пресс-конференции с главой Латвии Эдгаром Ринкевичем, он заявил, что Евросоюз до сих пор не принял законодательные решения по замороженным российским валютным резервам. Первый шаг сделала Бельгия, которая согласилась передать Украине 1,7 миллиарда евро дохода от заблокированных средств. Киев же нуждается в 250-300 миллиардов евро российских резервов, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Внутри Европейского союза (ЕС) нет согласия насчет конфискации российских активов, поэтому они вряд ли будут арестованы странами ЕС. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник. «Конфискации капитала российских активов не произойдет. Между странами-членами ЕС нет соглашения по этому поводу», — заявил Reuters на условиях анонимности один высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом переговоров по этому вопросу. Европейские чиновники озабочены не только политическим вопросом ареста и передачи российских активов Украине. Чиновников волнуют больше юридические вопросы. Можно принять решение о передачи миллиардов Украине, но, если последует юридическое решение, запрещающее это делать, кто будут выплачивать долги, задается вопросом глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие пользы от замороженных активов РФ. На пресс-конференции с главой Латвии Эдгаром Ринкевичем, он заявил, что Евросоюз до сих пор не принял законодательные решения по замороженным российским валютным резервам. Первый шаг сделала Бельгия, которая согласилась передать Украине 1,7 миллиарда евро дохода от заблокированных средств. Киев же нуждается в 250-300 миллиардов евро российских резервов, пишет «Национальная служба новостей».