В США заявили о помощи Украине только со стороны Европы

24 января 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

В США нет денег для поддержки Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У США нет средств для военной помощи Киеву, поэтому продолжать поддерживать Украину будет только Евросоюз (ЕС). Об этом заявила помощник министра обороны по вопросам международной безопасности США Селеста Уолландер. «Союзники и партнеры продолжают в стабильном темпе объявлять о поддержке Украины», — отметила Уолландер. ЕС с 1 октября 2023 года передали Украине специальное военное оборудование на сумму 4,6 млрд. долларов. При этом США не могут отправлять Киеву новые поставки, а только исполняют обязательства по уже существующим контрактам. Демократы и республиканцы в Сенате США не смогли достичь договоренности по границе и помощи Киеву. Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что сделка еще не достигнута. По ряду вопросов согласия пока нет, консультации по вопросу границы не завершены, пишет «Национальная служба новостей».

У США нет средств для военной помощи Киеву, поэтому продолжать поддерживать Украину будет только Евросоюз (ЕС). Об этом заявила помощник министра обороны по вопросам международной безопасности США Селеста Уолландер. «Союзники и партнеры продолжают в стабильном темпе объявлять о поддержке Украины», — отметила Уолландер. ЕС с 1 октября 2023 года передали Украине специальное военное оборудование на сумму 4,6 млрд. долларов. При этом США не могут отправлять Киеву новые поставки, а только исполняют обязательства по уже существующим контрактам. Демократы и республиканцы в Сенате США не смогли достичь договоренности по границе и помощи Киеву. Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что сделка еще не достигнута. По ряду вопросов согласия пока нет, консультации по вопросу границы не завершены, пишет «Национальная служба новостей».