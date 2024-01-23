23 января 2024

В США заявили о помощи Украине только со стороны Европы

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США нет денег для поддержки Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У США нет средств для военной помощи Киеву, поэтому продолжать поддерживать Украину будет только Евросоюз (ЕС). Об этом заявила помощник министра обороны по вопросам международной безопасности США Селеста Уолландер.

«Союзники и партнеры продолжают в стабильном темпе объявлять о поддержке Украины», — отметила Уолландер. ЕС с 1 октября 2023 года передали Украине специальное военное оборудование на сумму 4,6 млрд. долларов. При этом США не могут отправлять Киеву новые поставки, а только исполняют обязательства по уже существующим контрактам.

Демократы и республиканцы в Сенате США не смогли достичь договоренности по границе и помощи Киеву. Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что сделка еще не достигнута. По ряду вопросов согласия пока нет, консультации по вопросу границы не завершены, пишет «Национальная служба новостей».

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У США нет средств для военной помощи Киеву, поэтому продолжать поддерживать Украину будет только Евросоюз (ЕС). Об этом заявила помощник министра обороны по вопросам международной безопасности США Селеста Уолландер. «Союзники и партнеры продолжают в стабильном темпе объявлять о поддержке Украины», — отметила Уолландер. ЕС с 1 октября 2023 года передали Украине специальное военное оборудование на сумму 4,6 млрд. долларов. При этом США не могут отправлять Киеву новые поставки, а только исполняют обязательства по уже существующим контрактам. Демократы и республиканцы в Сенате США не смогли достичь договоренности по границе и помощи Киеву. Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что сделка еще не достигнута. По ряду вопросов согласия пока нет, консультации по вопросу границы не завершены, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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