Указ президента Украины Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» землях РФ является агонией режима, а сам документ — абсурдом. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это агония. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу кураторов Запада. Продано, вывезено и разворовано буквально все. Людей, как скотину, загоняют на убой. Отсюда абсурдные документы и нелепые поступки», — Марию Захарову цитирует РБК.
Согласно указу Зеленского, к территориям России «исторически населенным украинцами» относятся земли в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. В Кремле посчитали, эта мера является попыткой закамуфлировать проблемы киевского режима и самого украинского главы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, таким шагом Зеленский стремиться быть похожим на президента РФ Владимира Путина, передает «Национальная служба новостей». Постпред Крыма при президенте, вице-премьер региона Георгий Мурадов назвал указ Зеленского политически безграмотным, пишет телеканал 360.
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