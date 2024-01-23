В центре Екатеринбурга начали сносить старинный дом псаломщика Топоркова. Фото

24 января 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

У дома на Чернышевского сняли наличники и начали демонтаж крыши (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге начали разбирать деревянный дом псаломщика (служителя православного храма) Топоркова на улице Чернышевского. Владелец планирует расширить территорию дома, но участники фестиваля «Том Сойер Фест», которые ранее реставрировали этот дом, считают, что у него нет документов на снос и реконструкцию. Об этом сообщает портал It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором). «Рабочих и технику заметили у Чернышевского, 6 около 22:00. С деревянного здания сняли наличники, идет демонтаж крыши», — указано в telegram-канале портала. Отмечается, что собственник здания решил перестроить дом «по изначальному проекту». Владелец хочет расширить здание, убрав боковую стену, а также у него в планах изготовить деревянное обрамление крыши, сказано в сообщении. Однако волонтеры, которые в 2019 году в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» отреставрировали эту усадьбу, считают, что документов на снос и реконструкцию у него нет. «Вызвали полицию, ждем. Никаких документов у них нет ни на снос, ни на проект. Все машины и ремонтники, которые занимались демонтажем, после нашего приезда быстро уехали», — рассказала изданию 66.RU участница команды фестиваля. Фото: telegram-канал «It’s My City», https://t.me/itsmycity/32598 Фото: telegram-канал «It’s My City», https://t.me/itsmycity/32598

В Екатеринбурге начали разбирать деревянный дом псаломщика (служителя православного храма) Топоркова на улице Чернышевского. Владелец планирует расширить территорию дома, но участники фестиваля «Том Сойер Фест», которые ранее реставрировали этот дом, считают, что у него нет документов на снос и реконструкцию. Об этом сообщает портал It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором). «Рабочих и технику заметили у Чернышевского, 6 около 22:00. С деревянного здания сняли наличники, идет демонтаж крыши», — указано в telegram-канале портала. Отмечается, что собственник здания решил перестроить дом «по изначальному проекту». Владелец хочет расширить здание, убрав боковую стену, а также у него в планах изготовить деревянное обрамление крыши, сказано в сообщении. Однако волонтеры, которые в 2019 году в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» отреставрировали эту усадьбу, считают, что документов на снос и реконструкцию у него нет. «Вызвали полицию, ждем. Никаких документов у них нет ни на снос, ни на проект. Все машины и ремонтники, которые занимались демонтажем, после нашего приезда быстро уехали», — рассказала изданию 66.RU участница команды фестиваля.