Германия впервые поставит Украине военные вертолеты

24 января 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Минобороны Германии пообещало Украине шесть многоцелевых вертолетов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия планирует поддержать оборону Украины первой поставкой военных вертолетов из запасов бундесвера. Об этом сообщило Минобороны ФРГ. «Министр обороны Борис Писториус пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, комплекты комплектующих и запасных частей, а также обучение для них», — передает информацию Минобороны ФРГ издание Tagesschau.de . Это первая немецкая поставка такого рода техники. Пресс-служба Минобороны Германии анонсировала поставку нового пакета помощи для ВСУ. В рамках очередной партии украинские солдаты должны были получить 65 танков и бронетранспортеров, передает «Царьград». Позже немецкие власти поставили Украине систему противовоздушной обороны Skynex с боеприпасами и 10 боевых машин пехоты Marder. Выяснилось, что вместе с ранее переданным количеством машин составило уже 90 единиц техники, передает телеканал 360.

Германия планирует поддержать оборону Украины первой поставкой военных вертолетов из запасов бундесвера. Об этом сообщило Минобороны ФРГ. «Министр обороны Борис Писториус пообещал Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, комплекты комплектующих и запасных частей, а также обучение для них», — передает информацию Минобороны ФРГ издание Tagesschau.de. Это первая немецкая поставка такого рода техники. Пресс-служба Минобороны Германии анонсировала поставку нового пакета помощи для ВСУ. В рамках очередной партии украинские солдаты должны были получить 65 танков и бронетранспортеров, передает «Царьград». Позже немецкие власти поставили Украине систему противовоздушной обороны Skynex с боеприпасами и 10 боевых машин пехоты Marder. Выяснилось, что вместе с ранее переданным количеством машин составило уже 90 единиц техники, передает телеканал 360.