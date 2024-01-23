23 января 2024

В Свердловской области ищут без вести пропавшую 31-летнюю москвичку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, девушка, прогулка, турист, рюкзак, женщина, отдых
У пропавшей был с собой рюкзак (архивное фото) Фото:

Анастасия Ложкина из Москвы пропала 21 января 2024 года. По последним данным, она может находиться в Свердловской области. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Анастасия Ложкина, 31 год. С 21 января 2024 года ее местонахождение неизвестно. По последним данным, может находиться в Свердловской области», — пишут в сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Особые приметы женщины: рост 156 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы и зелено-голубые глаза. С собой у нее был рюкзак. Если вы видели Анастасию или знаете, где она находится, то сообщите по единому номеру 8(800) 700-54-52 или 112.

Ориентировка на пропавшую женщину
Ориентировка на пропавшую женщину
Фото:

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Анастасия Ложкина из Москвы пропала 21 января 2024 года. По последним данным, она может находиться в Свердловской области. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Анастасия Ложкина, 31 год. С 21 января 2024 года ее местонахождение неизвестно. По последним данным, может находиться в Свердловской области», — пишут в сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы женщины: рост 156 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы и зелено-голубые глаза. С собой у нее был рюкзак. Если вы видели Анастасию или знаете, где она находится, то сообщите по единому номеру 8(800) 700-54-52 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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