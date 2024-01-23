В Свердловской области ищут без вести пропавшую 31-летнюю москвичку. Фото

24 января 2024 в 04:09 Размер текста - 17 +

У пропавшей был с собой рюкзак (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Анастасия Ложкина из Москвы пропала 21 января 2024 года. По последним данным, она может находиться в Свердловской области. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Анастасия Ложкина, 31 год. С 21 января 2024 года ее местонахождение неизвестно. По последним данным, может находиться в Свердловской области», — пишут в сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы женщины: рост 156 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы и зелено-голубые глаза. С собой у нее был рюкзак. Если вы видели Анастасию или знаете, где она находится, то сообщите по единому номеру 8(800) 700-54-52 или 112. Ориентировка на пропавшую женщину Фото: группа поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb?w=wall-67871781_39385

Анастасия Ложкина из Москвы пропала 21 января 2024 года. По последним данным, она может находиться в Свердловской области. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропала Анастасия Ложкина, 31 год. С 21 января 2024 года ее местонахождение неизвестно. По последним данным, может находиться в Свердловской области», — пишут в сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы женщины: рост 156 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы и зелено-голубые глаза. С собой у нее был рюкзак. Если вы видели Анастасию или знаете, где она находится, то сообщите по единому номеру 8(800) 700-54-52 или 112.