Анастасия Ложкина из Москвы пропала 21 января 2024 года. По последним данным, она может находиться в Свердловской области. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Анастасия Ложкина, 31 год. С 21 января 2024 года ее местонахождение неизвестно. По последним данным, может находиться в Свердловской области», — пишут в сообществе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Особые приметы женщины: рост 156 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы и зелено-голубые глаза. С собой у нее был рюкзак. Если вы видели Анастасию или знаете, где она находится, то сообщите по единому номеру 8(800) 700-54-52 или 112.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.