В Совфеде предложили включить в полис ОМС тапочки и туалетную бумагу

24 января 2024 в 04:43 Размер текста - 17 +

В оплату ОМС хотят включить предметы, необходимые при нахождении в больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России хотят включить в полис обязательного медицинского страхования (ОМС) оплату бытовых предметов, которые нужны во время нахождения пациентов в медицинских учреждениях. В их число входят халат, тапочки, зубная паста и щетка, туалетная бумага. Такие рекомендации Минздраву РФ дали в Совете Федерации. «Министерству здравоохранения РФ рассмотреть <…> возможность создания стандартов сервисного обслуживания пациентов, позволяющего включать в ОМС оплату бытовых предметов, необходимых при нахождении пациентов в медицинской организации», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия». В список необходимых предметов вошли — халат, тапочки, зубная паста и щетка, туалетная бумага. Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил, что предложение о расширении использования ОМС заслуживает поддержки. По его словам, на эти цели потребуются не очень большие затраты, а в первую очередь это может быть реализовано для социально-незащищенных граждан. Правительство РФ утвердило гарантии бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Отмечается, что в этом году финансирование программы увеличится за счет средств ОМС. Это приведет к доступности лечения для граждан России, а также к повышению качества медуслуг. Также в этом году внесли в базовую программу ОМС консультации психологов. Ими могут воспользоваться граждане, которые состоят на диспансерном учете, беременные женщины и ветераны, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России хотят включить в полис обязательного медицинского страхования (ОМС) оплату бытовых предметов, которые нужны во время нахождения пациентов в медицинских учреждениях. В их число входят халат, тапочки, зубная паста и щетка, туалетная бумага. Такие рекомендации Минздраву РФ дали в Совете Федерации. «Министерству здравоохранения РФ рассмотреть <…> возможность создания стандартов сервисного обслуживания пациентов, позволяющего включать в ОМС оплату бытовых предметов, необходимых при нахождении пациентов в медицинской организации», — говорится в документе, с которым ознакомились «Известия». В список необходимых предметов вошли — халат, тапочки, зубная паста и щетка, туалетная бумага. Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил, что предложение о расширении использования ОМС заслуживает поддержки. По его словам, на эти цели потребуются не очень большие затраты, а в первую очередь это может быть реализовано для социально-незащищенных граждан. Правительство РФ утвердило гарантии бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Отмечается, что в этом году финансирование программы увеличится за счет средств ОМС. Это приведет к доступности лечения для граждан России, а также к повышению качества медуслуг. Также в этом году внесли в базовую программу ОМС консультации психологов. Ими могут воспользоваться граждане, которые состоят на диспансерном учете, беременные женщины и ветераны, передает телеканал 360.