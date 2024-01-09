Правительство РФ утвердило госгарантии бесплатной медпомощи россиянам

Правительство России утвердило гарантии бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на период с 2024 по 2026 годы. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Правительство утвердило программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на трехлетний период (2024—2026 годы)», — заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Его слова передает telegram-канал кабмина.
Уточняется, что в 2024 году финансирование программы увеличится за счет средств Обязательного медицинского страхования (ОМС). Такой шаг приведет к повышению качества медуслуг и доступность лечения для россиян. Также власти регламентировали порядок проведения диспансеризации.
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