Правительство РФ утвердило госгарантии бесплатной медпомощи россиянам

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Власти РФ одобрили программу гарантий бесплатной медпомощи на 2024—2026 годы Фото:

Правительство России утвердило гарантии бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на период с 2024 по 2026 годы. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Правительство утвердило программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на трехлетний период (2024—2026 годы)», — заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Его слова передает telegram-канал кабмина.

Уточняется, что в 2024 году финансирование программы увеличится за счет средств Обязательного медицинского страхования (ОМС). Такой шаг приведет к повышению качества медуслуг и доступность лечения для россиян. Также власти регламентировали порядок проведения диспансеризации.

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Правительство России утвердило гарантии бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на период с 2024 по 2026 годы. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. «Правительство утвердило программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи на трехлетний период (2024—2026 годы)», — заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Его слова передает telegram-канал кабмина. Уточняется, что в 2024 году финансирование программы увеличится за счет средств Обязательного медицинского страхования (ОМС). Такой шаг приведет к повышению качества медуслуг и доступность лечения для россиян. Также власти регламентировали порядок проведения диспансеризации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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