В ЯНАО суд приговорил троих мужчин за желание полакомиться осетрами

В Лабытнанги (ЯНАО) суд вынес приговор троим местным жителям, которые в марте 2023 года приобрели сибирских осетров для использования в личных целях. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствовавший при оглашении приговора.
«В марте 2023 года трое мужчин из города Лабытнанги приобрели у жителя Приуральского района 27 особей сибирского осетра. Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде одного года обязательных работ с удержанием части заработной платы в пользу государства», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
После того, как сделка купли-продажи краснокнижной рыбы состоялась, мужчины погрузили осетров в багажник автомобиля. Но на трассе были остановлены сотрудниками окружной Госавтоинспекции. В отношении ямальцев было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занялось окружное следственное управление СК РФ.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации новости ответ не получен.
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