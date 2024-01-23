В ЯНАО суд приговорил троих мужчин за желание полакомиться осетрами

Жители Лабытнанги будут отрабатывать незаконную покупку краснокнижной рыбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) суд вынес приговор троим местным жителям, которые в марте 2023 года приобрели сибирских осетров для использования в личных целях. Об этом URA.RU сообщил источник, присутствовавший при оглашении приговора.

«В марте 2023 года трое мужчин из города Лабытнанги приобрели у жителя Приуральского района 27 особей сибирского осетра. Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде одного года обязательных работ с удержанием части заработной платы в пользу государства», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

После того, как сделка купли-продажи краснокнижной рыбы состоялась, мужчины погрузили осетров в багажник автомобиля. Но на трассе были остановлены сотрудниками окружной Госавтоинспекции. В отношении ямальцев было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занялось окружное следственное управление СК РФ.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации новости ответ не получен.