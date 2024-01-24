Жители Сахалина роют снежные туннели, чтобы выбраться из дома. Фото, видео

Жители Сахалина роют снежные тоннели, чтобы выбраться из дома

24 января 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Жители Сахалина роют тоннели в сугробах для того, чтобы покинуть свои дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На острове Сахалин наблюдается сильный снегопад, который вызвал формирование огромных сугробов. Их высота превышает человеческий рост, и местные жители вынуждены прокладывать тоннели, чтобы покинуть свои дома. «Приходится рыть снежные тоннели, чтобы выйти из дома», — сообщают местные жители. Отмечается, что из-за неблагоприятных метеорологических условий на Сахалине были отменены и задержаны более 30 рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска. По данным метеорологов, сохраняется сильный ветер со скоростью до 30 м/с и ограничение видимости до 500 метров. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что на острове также объявлена сильная лавинная опасность в 11 районах из-за приближающегося циклона. Несколько автодорог были закрыты, общественный транспорт не функционирует. При необходимости, для бригад медиков будет организовано сопровождение МЧС. В аэропорту Южно-Сахалинска задержано более 30 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за циклона действует режим ЧС, заключил глава региона. Жителям из-за сугробов проблематично покидать свои дома Фото: telegram-канал Sakh.online — новости Сахалина и Курил, t.me/sakhonline/73215?single Сугробы достигают высоты выше человеческого роста Фото: telegram-канал Sakh.online — новости Сахалина и Курил, t.me/sakhonline/73215?single Окна жителей Сахалина оказались под сугробами Фото: telegram-канал Sakh.online — новости Сахалина и Курил, t.me/sakhonline/73215?single

На острове Сахалин наблюдается сильный снегопад, который вызвал формирование огромных сугробов. Их высота превышает человеческий рост, и местные жители вынуждены прокладывать тоннели, чтобы покинуть свои дома. «Приходится рыть снежные тоннели, чтобы выйти из дома», — сообщают местные жители. Отмечается, что из-за неблагоприятных метеорологических условий на Сахалине были отменены и задержаны более 30 рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска. По данным метеорологов, сохраняется сильный ветер со скоростью до 30 м/с и ограничение видимости до 500 метров. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что на острове также объявлена сильная лавинная опасность в 11 районах из-за приближающегося циклона. Несколько автодорог были закрыты, общественный транспорт не функционирует. При необходимости, для бригад медиков будет организовано сопровождение МЧС. В аэропорту Южно-Сахалинска задержано более 30 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за циклона действует режим ЧС, заключил глава региона.