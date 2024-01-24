Жители Сахалина роют снежные туннели, чтобы выбраться из дома. Фото, видео

Жители Сахалина роют снежные тоннели, чтобы выбраться из дома
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Жители Сахалина роют тоннели в сугробах для того, чтобы покинуть свои дома Фото:

На острове Сахалин наблюдается сильный снегопад, который вызвал формирование огромных сугробов. Их высота превышает человеческий рост, и местные жители вынуждены прокладывать тоннели, чтобы покинуть свои дома.

«Приходится рыть снежные тоннели, чтобы выйти из дома», — сообщают местные жители. Отмечается, что из-за неблагоприятных метеорологических условий на Сахалине были отменены и задержаны более 30 рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска. По данным метеорологов, сохраняется сильный ветер со скоростью до 30 м/с и ограничение видимости до 500 метров.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что на острове также объявлена сильная лавинная опасность в 11 районах из-за приближающегося циклона. Несколько автодорог были закрыты, общественный транспорт не функционирует. При необходимости, для бригад медиков будет организовано сопровождение МЧС. В аэропорту Южно-Сахалинска задержано более 30 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за циклона действует режим ЧС, заключил глава региона.

Жителям из-за сугробов проблематично покидать свои дома
Жителям из-за сугробов проблематично покидать свои дома
Фото:
Сугробы достигают высоты выше человеческого роста
Сугробы достигают высоты выше человеческого роста
Фото:
Окна жителей Сахалина оказались под сугробами
Окна жителей Сахалина оказались под сугробами
Фото:

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На острове Сахалин наблюдается сильный снегопад, который вызвал формирование огромных сугробов. Их высота превышает человеческий рост, и местные жители вынуждены прокладывать тоннели, чтобы покинуть свои дома. «Приходится рыть снежные тоннели, чтобы выйти из дома», — сообщают местные жители. Отмечается, что из-за неблагоприятных метеорологических условий на Сахалине были отменены и задержаны более 30 рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска. По данным метеорологов, сохраняется сильный ветер со скоростью до 30 м/с и ограничение видимости до 500 метров. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что на острове также объявлена сильная лавинная опасность в 11 районах из-за приближающегося циклона. Несколько автодорог были закрыты, общественный транспорт не функционирует. При необходимости, для бригад медиков будет организовано сопровождение МЧС. В аэропорту Южно-Сахалинска задержано более 30 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за циклона действует режим ЧС, заключил глава региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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