На острове Сахалин наблюдается сильный снегопад, который вызвал формирование огромных сугробов. Их высота превышает человеческий рост, и местные жители вынуждены прокладывать тоннели, чтобы покинуть свои дома.
«Приходится рыть снежные тоннели, чтобы выйти из дома», — сообщают местные жители. Отмечается, что из-за неблагоприятных метеорологических условий на Сахалине были отменены и задержаны более 30 рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска. По данным метеорологов, сохраняется сильный ветер со скоростью до 30 м/с и ограничение видимости до 500 метров.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что на острове также объявлена сильная лавинная опасность в 11 районах из-за приближающегося циклона. Несколько автодорог были закрыты, общественный транспорт не функционирует. При необходимости, для бригад медиков будет организовано сопровождение МЧС. В аэропорту Южно-Сахалинска задержано более 30 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за циклона действует режим ЧС, заключил глава региона.
Жителям из-за сугробов проблематично покидать свои дома
Фото: telegram-канал Sakh.online — новости Сахалина и Курил, t.me/sakhonline/73215?single
Сугробы достигают высоты выше человеческого роста
Фото: telegram-канал Sakh.online — новости Сахалина и Курил, t.me/sakhonline/73215?single
Окна жителей Сахалина оказались под сугробами
Фото: telegram-канал Sakh.online — новости Сахалина и Курил, t.me/sakhonline/73215?single
На острове Сахалин наблюдается сильный снегопад, который вызвал формирование огромных сугробов. Их высота превышает человеческий рост, и местные жители вынуждены прокладывать тоннели, чтобы покинуть свои дома. «Приходится рыть снежные тоннели, чтобы выйти из дома», — сообщают местные жители. Отмечается, что из-за неблагоприятных метеорологических условий на Сахалине были отменены и задержаны более 30 рейсов в аэропорту Южно-Сахалинска. По данным метеорологов, сохраняется сильный ветер со скоростью до 30 м/с и ограничение видимости до 500 метров. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что на острове также объявлена сильная лавинная опасность в 11 районах из-за приближающегося циклона. Несколько автодорог были закрыты, общественный транспорт не функционирует. При необходимости, для бригад медиков будет организовано сопровождение МЧС. В аэропорту Южно-Сахалинска задержано более 30 рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. Из-за циклона действует режим ЧС, заключил глава региона.