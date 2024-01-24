Российские психиатры начнут лечить трансгендеров

24 января 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Психиатры разработали рекомендации по лечению гомосексуальности Фото: Нина Калинина © URA.RU Российские психиатры разработали новые клинические рекомендации по лечению расстройства половой идентификации (группа расстройств, характеризующаяся стойкой убежденностью пациента в своей принадлежности к другому полу). Соответствующий документ опубликовало Российское общество психиатров. «Опубликован вариант клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи взрослым россиянам с диагнозом «расстройства половой идентификации», — сообщается на официальном сайте общества. Отмечается, что в связи с новым законом, запрещающим смену пола без медицинских показаний, российские психиатры разработали клинические рекомендации, которые призывают предоставлять только психотерапевтическую поддержку пациентам. Рекомендации не включают хирургические процедуры или гормональную терапию. Основная цель психотерапии — помочь пациентам принять свой врожденный пол. Психиатры подчеркивают, что эти рекомендации помогут им лучше понять и обслуживать каждого пациента на индивидуальной основе. Основные цели психотерапии также включают разработку адаптивной модели поведения, снятие полового конфликта и коррекцию нарушений психосексуального развития (половое самосознание, психосексуальная ориентация), заключили врачи.

Российские психиатры разработали новые клинические рекомендации по лечению расстройства половой идентификации (группа расстройств, характеризующаяся стойкой убежденностью пациента в своей принадлежности к другому полу). Соответствующий документ опубликовало Российское общество психиатров. «Опубликован вариант клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи взрослым россиянам с диагнозом «расстройства половой идентификации», — сообщается на официальном сайте общества. Отмечается, что в связи с новым законом, запрещающим смену пола без медицинских показаний, российские психиатры разработали клинические рекомендации, которые призывают предоставлять только психотерапевтическую поддержку пациентам. Рекомендации не включают хирургические процедуры или гормональную терапию. Основная цель психотерапии — помочь пациентам принять свой врожденный пол. Психиатры подчеркивают, что эти рекомендации помогут им лучше понять и обслуживать каждого пациента на индивидуальной основе. Основные цели психотерапии также включают разработку адаптивной модели поведения, снятие полового конфликта и коррекцию нарушений психосексуального развития (половое самосознание, психосексуальная ориентация), заключили врачи.