В ЯНАО участок СШХ будет реконструирован в течение трех лет

Власти ЯНАО договорились с РЖД о реконструкции железнодорожных путей

24 января 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Участок железной дороги Новый Уренгой — Коротчаево будет отремонтирован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев подписали соглашение о поэтапной реконструкции железнодорожных путей между Новым Уренгоем и Коротчаево, который входит в проект Северного широтного хода. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Участок железной дороги Коротчаево — Новый Уренгой будет реконструирован. В Салехарде состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Ямала и ОАО „РЖД“. Подписи под документом поставили Дмитрий Артюхов и Павел Бурцев», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Соглашение предполагает поэтапную, в течение трехлетнего срока, реконструкцию железнодорожных путей, протяженностью в 75 километров, а также ремонт мостов. После осуществления всех работ увеличится скорость движения поездов, время в пути и срок доставки грузов сократится в 1,3 раза, будут снижены затраты на содержание дороги. Проект СШХ должен существенно ускорить доставку природного газа конечному потребителю. В мастер-планах упор также делается на развитие транспортной инфраструктуры.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев подписали соглашение о поэтапной реконструкции железнодорожных путей между Новым Уренгоем и Коротчаево, который входит в проект Северного широтного хода. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Участок железной дороги Коротчаево — Новый Уренгой будет реконструирован. В Салехарде состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Ямала и ОАО „РЖД“. Подписи под документом поставили Дмитрий Артюхов и Павел Бурцев», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте. Соглашение предполагает поэтапную, в течение трехлетнего срока, реконструкцию железнодорожных путей, протяженностью в 75 километров, а также ремонт мостов. После осуществления всех работ увеличится скорость движения поездов, время в пути и срок доставки грузов сократится в 1,3 раза, будут снижены затраты на содержание дороги. Проект СШХ должен существенно ускорить доставку природного газа конечному потребителю. В мастер-планах упор также делается на развитие транспортной инфраструктуры.