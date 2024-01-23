В ЯНАО участок СШХ будет реконструирован в течение трех лет

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев подписали соглашение о поэтапной реконструкции железнодорожных путей между Новым Уренгоем и Коротчаево, который входит в проект Северного широтного хода. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Участок железной дороги Коротчаево — Новый Уренгой будет реконструирован. В Салехарде состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Ямала и ОАО „РЖД“. Подписи под документом поставили Дмитрий Артюхов и Павел Бурцев», — сообщает пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
Соглашение предполагает поэтапную, в течение трехлетнего срока, реконструкцию железнодорожных путей, протяженностью в 75 километров, а также ремонт мостов. После осуществления всех работ увеличится скорость движения поездов, время в пути и срок доставки грузов сократится в 1,3 раза, будут снижены затраты на содержание дороги.
Проект СШХ должен существенно ускорить доставку природного газа конечному потребителю. В мастер-планах упор также делается на развитие транспортной инфраструктуры.
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