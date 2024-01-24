Китайские авто подорожали на 11% в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ново-Московский тракт. Свердловская область, пробка, зима, дорожный затор, непогода, дальнобойщики, автовоз, ново московский тракт, доставка грузов, трасса, перевозка автомобилей, большегрузный транспорт, китайский автомобиль
Средняя цена китайского автомобиля выросла до 3,3 миллиона рублей Фото:

Цены на китайские автомобили в России выросли на 11% в прошлом году, достигнув средней отметки в 3,3 миллиона рублей. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе автомобильного сервиса «Дром».

«Средняя стоимость нового китайского автомобиля выросла до 3,3 миллиона рублей в 2023 году, что на 11% больше по сравнению с 2022 годом», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что в то же время, цены на автомобили, не являющиеся китайскими, выросли на 19%. Специалисты отметили, что новые автомобили марки Geely подорожали в среднем на 16%, автомобили бренда Chery — на 15%.

Цены на новые автомобили Changan выросли на 8%, а на Exeed и Omoda — на 2%. Однако стоимость автомобилей Haval снизилась на 2%. Наблюдается значительное повышение цен на некоторые модели самых популярных китайских брендов. Например, цена на модель Chery Tiggo 7 выросла на 160% и составила 2,6 миллиона рублей. Цены на Haval H6, увеличились на 111% и достигли отметки в 2,9 миллиона рублей. Также отмечаются существенные повышения цен на Geely Atlas, Changan CS35 Plus и Exeed TXL, заключили в пресс-службе.

Ожидается, что в 2024 году цены на новые автомобили вырастут в диапазоне 20-40%. Что касается китайских авто, то их избыток на складах в России приведет к снижению цен на них, передает Life.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цены на китайские автомобили в России выросли на 11% в прошлом году, достигнув средней отметки в 3,3 миллиона рублей. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе автомобильного сервиса «Дром». «Средняя стоимость нового китайского автомобиля выросла до 3,3 миллиона рублей в 2023 году, что на 11% больше по сравнению с 2022 годом», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что в то же время, цены на автомобили, не являющиеся китайскими, выросли на 19%. Специалисты отметили, что новые автомобили марки Geely подорожали в среднем на 16%, автомобили бренда Chery — на 15%. Цены на новые автомобили Changan выросли на 8%, а на Exeed и Omoda — на 2%. Однако стоимость автомобилей Haval снизилась на 2%. Наблюдается значительное повышение цен на некоторые модели самых популярных китайских брендов. Например, цена на модель Chery Tiggo 7 выросла на 160% и составила 2,6 миллиона рублей. Цены на Haval H6, увеличились на 111% и достигли отметки в 2,9 миллиона рублей. Также отмечаются существенные повышения цен на Geely Atlas, Changan CS35 Plus и Exeed TXL, заключили в пресс-службе. Ожидается, что в 2024 году цены на новые автомобили вырастут в диапазоне 20-40%. Что касается китайских авто, то их избыток на складах в России приведет к снижению цен на них, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...