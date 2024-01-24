Китайские авто подорожали на 11% в России

24 января 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Средняя цена китайского автомобиля выросла до 3,3 миллиона рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Цены на китайские автомобили в России выросли на 11% в прошлом году, достигнув средней отметки в 3,3 миллиона рублей. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе автомобильного сервиса «Дром». «Средняя стоимость нового китайского автомобиля выросла до 3,3 миллиона рублей в 2023 году, что на 11% больше по сравнению с 2022 годом», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что в то же время, цены на автомобили, не являющиеся китайскими, выросли на 19%. Специалисты отметили, что новые автомобили марки Geely подорожали в среднем на 16%, автомобили бренда Chery — на 15%. Цены на новые автомобили Changan выросли на 8%, а на Exeed и Omoda — на 2%. Однако стоимость автомобилей Haval снизилась на 2%. Наблюдается значительное повышение цен на некоторые модели самых популярных китайских брендов. Например, цена на модель Chery Tiggo 7 выросла на 160% и составила 2,6 миллиона рублей. Цены на Haval H6, увеличились на 111% и достигли отметки в 2,9 миллиона рублей. Также отмечаются существенные повышения цен на Geely Atlas, Changan CS35 Plus и Exeed TXL, заключили в пресс-службе. Ожидается, что в 2024 году цены на новые автомобили вырастут в диапазоне 20-40%. Что касается китайских авто, то их избыток на складах в России приведет к снижению цен на них, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цены на китайские автомобили в России выросли на 11% в прошлом году, достигнув средней отметки в 3,3 миллиона рублей. Об этом рассказали URA.RU в пресс-службе автомобильного сервиса «Дром». «Средняя стоимость нового китайского автомобиля выросла до 3,3 миллиона рублей в 2023 году, что на 11% больше по сравнению с 2022 годом», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что в то же время, цены на автомобили, не являющиеся китайскими, выросли на 19%. Специалисты отметили, что новые автомобили марки Geely подорожали в среднем на 16%, автомобили бренда Chery — на 15%. Цены на новые автомобили Changan выросли на 8%, а на Exeed и Omoda — на 2%. Однако стоимость автомобилей Haval снизилась на 2%. Наблюдается значительное повышение цен на некоторые модели самых популярных китайских брендов. Например, цена на модель Chery Tiggo 7 выросла на 160% и составила 2,6 миллиона рублей. Цены на Haval H6, увеличились на 111% и достигли отметки в 2,9 миллиона рублей. Также отмечаются существенные повышения цен на Geely Atlas, Changan CS35 Plus и Exeed TXL, заключили в пресс-службе. Ожидается, что в 2024 году цены на новые автомобили вырастут в диапазоне 20-40%. Что касается китайских авто, то их избыток на складах в России приведет к снижению цен на них, передает Life.