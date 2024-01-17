Автоэксперт рассказал, что будет с ценами на новые авто в 2024 году

Автоэксперт Житнухин заявил о росте цен на авто до 40% в 2024 году

17 января 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Из-за прекращения поставок Kia и Hyundai на рынке РФ наблюдается дефицит авто, сказал Евгений Житнухин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новые авто в 2024 году вырастут в цене на 20-40%. Об этом сообщил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. «В 2024 году новые машины могут подорожать на 20-40% в зависимости от бренда и комплектации», — заявил Житнухин в беседе с «Лентой.ру». По его словам, причиной повышения цен станут нестабильный курс рубля, рост утилизационного сбора и нехватка предложений на рынке. Автоэксперт отметил, что из-за прекращения поставок марок Kia и Hyundai на российском рынке наблюдается дефицит авто, даже несмотря на появление китайских моделей. По его словам, увеличение ассортимента за счет китайских и отечественных машин может стать предпосылкой для стабилизации стоимости. Ранее гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский сообщил, что дилеры автомобилей в этом году будут привлекать покупателей скидками. По его словам, это связано с избытком машин на рынке, продавцам нужно, чтобы выбирали именно их продукцию. Отмечается, что ситуация по снижению цен на авторынке поменяется, если уменьшатся затраты производителей на логистику, передают «Дни.ру».

Новые авто в 2024 году вырастут в цене на 20-40%. Об этом сообщил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. «В 2024 году новые машины могут подорожать на 20-40% в зависимости от бренда и комплектации», — заявил Житнухин в беседе с «Лентой.ру». По его словам, причиной повышения цен станут нестабильный курс рубля, рост утилизационного сбора и нехватка предложений на рынке. Автоэксперт отметил, что из-за прекращения поставок марок Kia и Hyundai на российском рынке наблюдается дефицит авто, даже несмотря на появление китайских моделей. По его словам, увеличение ассортимента за счет китайских и отечественных машин может стать предпосылкой для стабилизации стоимости. Ранее гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский сообщил, что дилеры автомобилей в этом году будут привлекать покупателей скидками. По его словам, это связано с избытком машин на рынке, продавцам нужно, чтобы выбирали именно их продукцию. Отмечается, что ситуация по снижению цен на авторынке поменяется, если уменьшатся затраты производителей на логистику, передают «Дни.ру».