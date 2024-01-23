23 января 2024

Производитель двигателей для курганских БМП в 2,5 раза увеличил выпуск продукции

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод «Барнаултрансмаш» производит для курганских бронемашин дизельные двигатели Фото:

Предприятие «Барнаултрансмаш» из Алтайского края, производящее дизельные двигатели для курганских БМП-3, увеличил выпуск продукции в 2,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

«Завод „Барнаултрансмаш“ в 2023 году почти в 2,5 раза увеличил объем производства продукции, в том числе двигателей для боевых машин пехоты», — говорится в telegram-канале «Высокоточка». На предприятии идет обновление оборудование и создание новых производственных площадок.

Ранее URA.RU писало, что барнаульский завод помогает ускорить выпуск курганских БМП. На предприятии, производят дизельные двигатели, которые используются в боевых машинах пехоты БМП-3 и БМП-2.

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Предприятие «Барнаултрансмаш» из Алтайского края, производящее дизельные двигатели для курганских БМП-3, увеличил выпуск продукции в 2,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Завод „Барнаултрансмаш“ в 2023 году почти в 2,5 раза увеличил объем производства продукции, в том числе двигателей для боевых машин пехоты», — говорится в telegram-канале «Высокоточка». На предприятии идет обновление оборудование и создание новых производственных площадок. Ранее URA.RU писало, что барнаульский завод помогает ускорить выпуск курганских БМП. На предприятии, производят дизельные двигатели, которые используются в боевых машинах пехоты БМП-3 и БМП-2.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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