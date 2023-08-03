Барнаульский завод помогает ускорить выпуск курганских БМП

Завод «Барнаултрансмаш» увеличил выпуск дизельных двигателей, которые используют на курганских БМП (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Предприятие «Барнаултрансмаш» из Алтайского края увеличило выпуск дизельных двигателей, которые используют на курганских боевых машинах пехоты БМП-2 и БМП-3. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

«Завод „Барнаултрансмаш“ существенно нарастил темпы производства дизельных двигателей для боевых машин пехоты. С начала года предприятие увеличило объемы производства на 46%. Выпускаемые предприятием „дизели“ используются в БМП-2 и БМП-3», — сообщили в холдинге. За семь месяцев 2023 года барнаульский завод уже практически выполнил прошлогодние показатели, в том числе в рамках гособоронзаказа.

По данным «Высокоточных комплексов», на барнаульском заводе за год также почти в два раза вырос штат сотрудников — до 2,5 тысяч. При этом на предприятии готовы трудоустроить еще более тысячи рабочих. Кроме того, в цехах «Барнаултрансмаша» активно модернизируется производство, каждый месяц поступает новое оборудование.

Ранее URA.RU писало, что дочерние предприятия «Курганмашзавода» отправили на фронт рекордное число отремонтированной бронетехники. Десантникам из зоны спецоперации было передано более 83% боевых машин БМД и БТР-Д. Это в три раза больше, чем было запланировано в 2023 году.