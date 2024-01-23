Имплантами из Челябинска восстанавливают зубы участников СВО

24 января 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Зубные импланты из Челябинска помогают восстанавливать здоровье бойцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Имплантами компании «НС Технология» из Челябинска хирурги бесплатно восстанавливают зубы участников спецоперации. Как URA.RU сообщил директор предприятия Василий Дюрягин, помощь оказывают клиники нескольких регионов страны. «В порядке реабилитации вернувшихся из зоны СВО хирурги некоторых клиник бесплатно устанавливают бойцам импланты нашей компании. Об этом рассказали медики Ростова-на-Дону, Московской области и Татарстана», — отметил Дюрягин. Совместно с несколькими медицинскими университетами компания ведет клинические испытания новых изделий. Стратегически челябинцы стремятся конкурировать с иностранными поставщиками, расширяя комплект имплантов для разных клинических случаев. Челябинская разработка в 1,5 — 2 раза доступней по цене иностранных аналогов. В настоящий момент разработали новую серию изделий с полированной шейкой, короткие и узкие импланты диаметром менее трех миллиметров. Продукция будет применяться в ситуации, когда расстояние между зумами минимально и челюстная кость тонкая. Спрос постоянно увеличивается. После взрывного роста 2021—2022 годов его темпы стабилизировались.

Имплантами компании «НС Технология» из Челябинска хирурги бесплатно восстанавливают зубы участников спецоперации. Как URA.RU сообщил директор предприятия Василий Дюрягин, помощь оказывают клиники нескольких регионов страны. «В порядке реабилитации вернувшихся из зоны СВО хирурги некоторых клиник бесплатно устанавливают бойцам импланты нашей компании. Об этом рассказали медики Ростова-на-Дону, Московской области и Татарстана», — отметил Дюрягин. Совместно с несколькими медицинскими университетами компания ведет клинические испытания новых изделий. Стратегически челябинцы стремятся конкурировать с иностранными поставщиками, расширяя комплект имплантов для разных клинических случаев. Челябинская разработка в 1,5 — 2 раза доступней по цене иностранных аналогов. В настоящий момент разработали новую серию изделий с полированной шейкой, короткие и узкие импланты диаметром менее трех миллиметров. Продукция будет применяться в ситуации, когда расстояние между зумами минимально и челюстная кость тонкая. Спрос постоянно увеличивается. После взрывного роста 2021—2022 годов его темпы стабилизировались.