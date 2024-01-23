В ЯНАО водителям самосвалов готовы платить до 630 тысяч рублей

Соискателей вакансии ждут на Бованенковском месторождении на полуострове Ямал Фото: Анна Майорова © URA.RU

Водителям самосвалов марки марки Iveco КАМАЗ на участке Сабетта — Тамбей готовы платить до 630 тысяч рублей за трехмесячную смену. Соискателей вакансии ждут на Бованенковском месторождении на полуострове Ямал, следует из данных, опубликованных на портале «Работа России».

«Haбираем водителей самосвала категории „С“. Должностные требования — умeниe экcплуатиpoвать сaмocвалы марки IVEСО КАМАЗ, навыки зимнeго вoждения. Место работы: Ямaлo-Heнeцкий автономный oкpуг, Cабeтта — Tамбей. Заезд на объект через Бованенковское месторождение», — сообщается в карточке вакансии.

Уровень заработной платы зависит от длительности вахты, а также от ежедневной выработки рейсов и модели КАМАЗа. Водителям готовы платить от 190 до 210 тысяч рублей за два месяца работы, и от 570 до 630 тысяч рублей за трехмесячную смену.

Работодатель обещает не только «белую» зарплату, но и оплату отпуска, проезда к месту работы, бесплатное трехразовое питание и спецодежду. Проживают вахтовики в вагон-городке по шесть человек.

Ранее URA.RU сообщало, что одна из самых высокооплачиваемых профессий Ямала — водитель нефтевоза. Вахтовики-водители особенно востребованы в транспортных компаниях на месторождениях углеводородов в Ноябрьске.