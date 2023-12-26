В ЯНАО предприниматели остро нуждаются в рабочих

Компании в ЯНАО испытывают нехватку специалистов-вахтовиков

В ЯНАО компании нуждаются в водителях и инженерах Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО предприятия испытывают нехватку специалистов, работающих вахтовым методом, и готовы платить до 300 тысяч рублей рабочим редких специальностей. Об этом сообщает окружная служба занятости населения.

«Одна из самых высокооплачиваемых профессий округа — водитель нефтевоза. Вахтовики-водители особенно востребованы в транспортных компаниях на месторождениях углеводородов в Ноябрьске. Так, ООО „Регион Спецтранс“ готово платить до 300 тысяч рублей. Соискателям вакансии достаточно иметь среднее образование и водительские права категории „С“ и „Е“», — следует из данных банка вакансий службы занятости населения ЯНАО. Всего в банке ЦЗ ЯНАО открыто 1328 вакансий по специальности «водитель».

Нехватка высококвалифицированных кадров, в том числе ведущих инженеров ощущается на таких крупных предприятиях, как «Авиационная компания «Ямал», в филиале «Макрорегион Западная Сибирь ООО ИК «СИБИНТЕК», ООО «Газпром добыча Надым», АО ГАЧИМГАЗ» и пр. Предлагаемый заработок по данным вакансиям — от 180 до 240 тысяч рублей. Специалистам выдают спецодежду, предоставляют соцпакет, общежитие, оплачивают проезд к месту работы. Требуются также инженеры-программисты, технологи, специалисты пожарной охраны и многие другие. По запросу «инженер» открывается 310 вакансий, без учета узких специалистов.

Ямальским предприятиям добычи полезных ископаемых требуются арматурщики — 119 вакансий с предлагаемым заработком от 40 до 110 тысяч рублей, бурильщики — 111 предложений от 100 до 200 тысяч рублей, машинисты автомобильного крана — 146 мест с зарплатой до 238 тысяч рублей, машинисты бульдозера — 155 вакансий, зарплата до 218 тысяч рублей. Строительным организациям нужны прорабы, их максимальный заработок — до 230 тысяч рублей.

В дефиците высокомонтажники-сварщики, специалисты по монтажу стальных и железобетонных конструкций, газорезчики, изолировщики. Многие предприятия не обеспечены каменщиками, малярами, дорожными рабочими и грузчиками.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце года работодатели Ямала испытывают нужду в торговых представителях, мойщиках автомобилей и директорах магазинов. Технологам в ЯНАО предлагают зарплату от 300 до 430 тысяч рублей.