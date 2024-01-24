Как убивали свердловского боксера в клубе. Видео

Перед смертью свердловский боксер поругался с мужчинами в двух клубах

24 января 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Александра Максимова застрелили в туалете клуба Joy летом 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Каменска-Уральского (Свердловская область) Олег Бабушкин и Сергей Мальцев поссорились с боксером Александром Максимовым, тело которого нашли 12 августа 2023 года в туалете клуба Joy, в другом заведении — арт-кафе «Седьмое небо». О том, как развивались события в день убийства Максимова, URA.RU рассказала близкая подруга погибшего Анна Александренко. «В тот вечер у Бабушкина был день рождения. Они праздновали в „Седьмом небе“. Между Сашей, Мальцевым и Бабушкиным начался словесный конфликт. Они даже выходили на улицу. После этого Бабушкин и Мальцев уехали в Joy, также туда отправились и Саша с другом Владимиром Нечаевым», — рассказала Александренко. Приехав в клуб, Максимов с Нечаевым пошли в туалет, там они о чем-то беседовали. Позже к ним подошли Бабушкин и Мальцев. «Первый сразу же начал словесную перепалку, а позже накинулся на Сашу. Ему удалось уронить его. В этот момент Мальцев достал пистолет, то же самое сделал и Бабушкин. В туалете было еще около 12 человек. Мальцев стал показывать им, чтобы они не помогали Саше. И тогда Бабушкин выстрелил в него», — сообщила девушка. По словам собеседницы, в Максимова выстрелили три раза. Его друг — Нечаев — после той ночи остался жив. Мужчины избили его и выстрелили в живот, добавила девушка. «Затем Мальцев и Бабушкин хладнокровно собрали гильзы, удалили видео с камер, запугали охрану и уехали в Екатеринбург. Саша был убит около трех часов ночи [12 августа 2023-го] в туалете этого заведения», — резюмировала Александренко. Полицейским удалось задержать мужчин. Дело рассматривает Красногорский районный суд Каменска-Уральского. 23 января был отобран состав присяжных. СК предъявил обвинение в убийстве Максимова именно Мальцеву и Бабушкину. В тот день к зданию суда пришли десятки человек с плакатами и портретами погибшего. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Каменска-Уральского (Свердловская область) Олег Бабушкин и Сергей Мальцев поссорились с боксером Александром Максимовым, тело которого нашли 12 августа 2023 года в туалете клуба Joy, в другом заведении — арт-кафе «Седьмое небо». О том, как развивались события в день убийства Максимова, URA.RU рассказала близкая подруга погибшего Анна Александренко. «В тот вечер у Бабушкина был день рождения. Они праздновали в „Седьмом небе“. Между Сашей, Мальцевым и Бабушкиным начался словесный конфликт. Они даже выходили на улицу. После этого Бабушкин и Мальцев уехали в Joy, также туда отправились и Саша с другом Владимиром Нечаевым», — рассказала Александренко. Приехав в клуб, Максимов с Нечаевым пошли в туалет, там они о чем-то беседовали. Позже к ним подошли Бабушкин и Мальцев. «Первый сразу же начал словесную перепалку, а позже накинулся на Сашу. Ему удалось уронить его. В этот момент Мальцев достал пистолет, то же самое сделал и Бабушкин. В туалете было еще около 12 человек. Мальцев стал показывать им, чтобы они не помогали Саше. И тогда Бабушкин выстрелил в него», — сообщила девушка. По словам собеседницы, в Максимова выстрелили три раза. Его друг — Нечаев — после той ночи остался жив. Мужчины избили его и выстрелили в живот, добавила девушка. «Затем Мальцев и Бабушкин хладнокровно собрали гильзы, удалили видео с камер, запугали охрану и уехали в Екатеринбург. Саша был убит около трех часов ночи [12 августа 2023-го] в туалете этого заведения», — резюмировала Александренко. Полицейским удалось задержать мужчин. Дело рассматривает Красногорский районный суд Каменска-Уральского. 23 января был отобран состав присяжных. СК предъявил обвинение в убийстве Максимова именно Мальцеву и Бабушкину. В тот день к зданию суда пришли десятки человек с плакатами и портретами погибшего. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.