В Тюмени из-за санкций на 30% подорожал ремонт

24 января 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Подорожание коснулось чистовых материалов: напольные покрытия, краска, обои, плитка Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В Тюмени из-за санкций и подорожания строительных материалов и комплектующих в Тюмени на 30% выросла стоимость ремонта. Об этом корреспондентам URA.RU рассказал Павел Серебряков, директор отделочной компании «Как надо». «За год из-за санкций и сложностей в поставках ремонт в среднем подорожал на 30%. Еще год назад семья могла сделать хороший, простой ремонт в пределах 14-15 тысяч рублей за квадратный метр с учетом всех материалов и работ. На сегодняшний день такая же отделка обойдется уже в районе 19-21 тысячи», — рассказал Павел Серебряков. Предприниматель отмечает, что на данный момент на рынке началась стагнация. Очередная волна повышения цен начнется в марте—апреле, в преддверии начала строительного сезона. Подорожание коснется в основном чистовых материалов: напольных покрытий, краски, обоев, плитки. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени вырастут цены на изготовление корпусной мебели. Подорожание началось еще в конце декабря 2023 года.

В Тюмени из-за санкций и подорожания строительных материалов и комплектующих в Тюмени на 30% выросла стоимость ремонта. Об этом корреспондентам URA.RU рассказал Павел Серебряков, директор отделочной компании «Как надо». «За год из-за санкций и сложностей в поставках ремонт в среднем подорожал на 30%. Еще год назад семья могла сделать хороший, простой ремонт в пределах 14-15 тысяч рублей за квадратный метр с учетом всех материалов и работ. На сегодняшний день такая же отделка обойдется уже в районе 19-21 тысячи», — рассказал Павел Серебряков. Предприниматель отмечает, что на данный момент на рынке началась стагнация. Очередная волна повышения цен начнется в марте—апреле, в преддверии начала строительного сезона. Подорожание коснется в основном чистовых материалов: напольных покрытий, краски, обоев, плитки. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени вырастут цены на изготовление корпусной мебели. Подорожание началось еще в конце декабря 2023 года.