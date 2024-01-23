В Тюмени из-за санкций на 30% подорожал ремонт

В Тюмени из-за санкций и подорожания строительных материалов и комплектующих в Тюмени на 30% выросла стоимость ремонта. Об этом корреспондентам URA.RU рассказал Павел Серебряков, директор отделочной компании «Как надо».
«За год из-за санкций и сложностей в поставках ремонт в среднем подорожал на 30%. Еще год назад семья могла сделать хороший, простой ремонт в пределах 14-15 тысяч рублей за квадратный метр с учетом всех материалов и работ. На сегодняшний день такая же отделка обойдется уже в районе 19-21 тысячи», — рассказал Павел Серебряков.
Предприниматель отмечает, что на данный момент на рынке началась стагнация. Очередная волна повышения цен начнется в марте—апреле, в преддверии начала строительного сезона. Подорожание коснется в основном чистовых материалов: напольных покрытий, краски, обоев, плитки.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени вырастут цены на изготовление корпусной мебели. Подорожание началось еще в конце декабря 2023 года.
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