23 января 2024

Активные жители города ЯНАО завалили подъезд велосипедами. Фото

В Ноябрьске велосипедисты захламили подъезд жилого дома
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, велопарковка, подъезд, передвижение, велосипеды
Жители Ноябрьска создали в подъезде дома склад велосипедов Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) подъезд многоквартирного дома захламлен большим количеством велосипедов. О несоблюдении противопожарных требований сообщили жильцы дома в telegram.

«Вот такое безобразие творится в подъезде №7, улица Советская, дом №106. В случае замыкания электропроводки к щитку со счетчиками не будет доступа. А мы платим за уборку и содержания территории в надлежащем состоянии», — написал горожанин в telegram-канале «NSK».

В городской администрации URA.RU сообщили, что соседи могут решить данную проблему между собой. Однако, если урегулировать этот вопрос мирным путем не получилось, жильцам следует обратиться в госжилнадзор и к участковому. По закону за захламление лестничной площадки и нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а также возможно взыскание причиненного ущерба.

Груда велосипедов в подъезде жилого дома в Ноябрьске
Груда велосипедов в подъезде жилого дома в Ноябрьске
Фото:
Жильцы дома заставили подъезд велосипедами, Ноябрьск
Жильцы дома заставили подъезд велосипедами, Ноябрьск
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) подъезд многоквартирного дома захламлен большим количеством велосипедов. О несоблюдении противопожарных требований сообщили жильцы дома в telegram. «Вот такое безобразие творится в подъезде №7, улица Советская, дом №106. В случае замыкания электропроводки к щитку со счетчиками не будет доступа. А мы платим за уборку и содержания территории в надлежащем состоянии», — написал горожанин в telegram-канале «NSK». В городской администрации URA.RU сообщили, что соседи могут решить данную проблему между собой. Однако, если урегулировать этот вопрос мирным путем не получилось, жильцам следует обратиться в госжилнадзор и к участковому. По закону за захламление лестничной площадки и нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а также возможно взыскание причиненного ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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