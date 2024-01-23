Активные жители города ЯНАО завалили подъезд велосипедами. Фото

В Ноябрьске велосипедисты захламили подъезд жилого дома

24 января 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Жители Ноябрьска создали в подъезде дома склад велосипедов Фото: Илья Московец © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) подъезд многоквартирного дома захламлен большим количеством велосипедов. О несоблюдении противопожарных требований сообщили жильцы дома в telegram. «Вот такое безобразие творится в подъезде №7, улица Советская, дом №106. В случае замыкания электропроводки к щитку со счетчиками не будет доступа. А мы платим за уборку и содержания территории в надлежащем состоянии», — написал горожанин в telegram-канале «NSK». В городской администрации URA.RU сообщили, что соседи могут решить данную проблему между собой. Однако, если урегулировать этот вопрос мирным путем не получилось, жильцам следует обратиться в госжилнадзор и к участковому. По закону за захламление лестничной площадки и нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а также возможно взыскание причиненного ущерба. Груда велосипедов в подъезде жилого дома в Ноябрьске Фото: telegram-канал «NSK» Жильцы дома заставили подъезд велосипедами, Ноябрьск Фото: telegram-канал «NSK»

В Ноябрьске (ЯНАО) подъезд многоквартирного дома захламлен большим количеством велосипедов. О несоблюдении противопожарных требований сообщили жильцы дома в telegram. «Вот такое безобразие творится в подъезде №7, улица Советская, дом №106. В случае замыкания электропроводки к щитку со счетчиками не будет доступа. А мы платим за уборку и содержания территории в надлежащем состоянии», — написал горожанин в telegram-канале «NSK». В городской администрации URA.RU сообщили, что соседи могут решить данную проблему между собой. Однако, если урегулировать этот вопрос мирным путем не получилось, жильцам следует обратиться в госжилнадзор и к участковому. По закону за захламление лестничной площадки и нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а также возможно взыскание причиненного ущерба.