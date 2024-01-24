Путин пообещал президенту Чада помощь в стабилизации ситуации в стране

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин рассказал, что Россия поможет в Чаду в стабилизации обстановки Фото:

Россия будет помогать властям Чада со стабилизацией в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером переходного периода Республики Чад Махаматом Идриссом Деби Итно.

«Мы внимательно следим и за ситуацией, которая складывается в вашей стране. Российская сторона будет всячески содействовать стабилизации ситуации в Чаде», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24».

Путин отметил, что он доволен тем, что власти Чада сумели провести референдум по конституции. Он также уверен, что выборы в республике пройдут без происшествий.

В 2021 году в Чад (Центральная Африка) вторглись отряды повстанцев. Дело в том, что в том году прошли выборы. На них победил Идрисс Деби Итно (отец нынешнего лидера), он находился на президентском кресле около 30 лет.

После этого власти и оппозиция договорились продлить переходный период до 2024 года. До этого в декабре 2023 года была утверждена новая конституция, которая позволяет Махамату Идриссу Деби Итно стать президентом.

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Россия будет помогать властям Чада со стабилизацией в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером переходного периода Республики Чад Махаматом Идриссом Деби Итно. «Мы внимательно следим и за ситуацией, которая складывается в вашей стране. Российская сторона будет всячески содействовать стабилизации ситуации в Чаде», — заявил Владимир Путин. Прямой эфир встречи шел на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что он доволен тем, что власти Чада сумели провести референдум по конституции. Он также уверен, что выборы в республике пройдут без происшествий. В 2021 году в Чад (Центральная Африка) вторглись отряды повстанцев. Дело в том, что в том году прошли выборы. На них победил Идрисс Деби Итно (отец нынешнего лидера), он находился на президентском кресле около 30 лет. После этого власти и оппозиция договорились продлить переходный период до 2024 года. До этого в декабре 2023 года была утверждена новая конституция, которая позволяет Махамату Идриссу Деби Итно стать президентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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