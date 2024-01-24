Пермский центр, где готовят добровольцев для участия в СВО, обратился за помощью

В Перми ищут помещение для размещения бойцов, которые отправятся на спецоперацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, экипировка, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, рожки автоматные
Центр «Стрелец» ищет помещение, чтобы разместить военнослужащих, которые будут проходить подготовку в Перми Фото:

Центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» в Перми ищет помещение для размещения бойцов, которые будут проходить подготовку перед отправкой на спецоперацию. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» представители центра сообщили, что такая необходимость возникла из-за большого количества заявок, которые поступают пермякам от военнослужащих из разных регионов.

«В этом году у нас очень много иногородних заявок (военнослужащих с различных воинских частей). Нам нужно место, чтобы разместить бойцов на 2-3 месяца, а также транспорт, чтобы отвозить их на полигон. Бойцы будут [находиться в Перми] вместе с командирами, порядок гарантирован», — сообщают организаторы.

URA.RU рассказывало, что в центре «Стрелец» обучают тактической медицине, тактике ведения боев, а также готовят операторов беспилотных систем. Обучение является бесплатным и проходит в течение нескольких дней. Занятия проводят опытные инструкторы, имеющие боевой опыт.

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Центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» в Перми ищет помещение для размещения бойцов, которые будут проходить подготовку перед отправкой на спецоперацию. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» представители центра сообщили, что такая необходимость возникла из-за большого количества заявок, которые поступают пермякам от военнослужащих из разных регионов. «В этом году у нас очень много иногородних заявок (военнослужащих с различных воинских частей). Нам нужно место, чтобы разместить бойцов на 2-3 месяца, а также транспорт, чтобы отвозить их на полигон. Бойцы будут [находиться в Перми] вместе с командирами, порядок гарантирован», — сообщают организаторы. URA.RU рассказывало, что в центре «Стрелец» обучают тактической медицине, тактике ведения боев, а также готовят операторов беспилотных систем. Обучение является бесплатным и проходит в течение нескольких дней. Занятия проводят опытные инструкторы, имеющие боевой опыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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