Пермский центр, где готовят добровольцев для участия в СВО, обратился за помощью

В Перми ищут помещение для размещения бойцов, которые отправятся на спецоперацию

Центр «Стрелец» ищет помещение, чтобы разместить военнослужащих, которые будут проходить подготовку в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Центр военно-спортивной подготовки «Стрелец» в Перми ищет помещение для размещения бойцов, которые будут проходить подготовку перед отправкой на спецоперацию. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» представители центра сообщили, что такая необходимость возникла из-за большого количества заявок, которые поступают пермякам от военнослужащих из разных регионов.

«В этом году у нас очень много иногородних заявок (военнослужащих с различных воинских частей). Нам нужно место, чтобы разместить бойцов на 2-3 месяца, а также транспорт, чтобы отвозить их на полигон. Бойцы будут [находиться в Перми] вместе с командирами, порядок гарантирован», — сообщают организаторы.

URA.RU рассказывало, что в центре «Стрелец» обучают тактической медицине, тактике ведения боев, а также готовят операторов беспилотных систем. Обучение является бесплатным и проходит в течение нескольких дней. Занятия проводят опытные инструкторы, имеющие боевой опыт.