Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом

Минобороны РФ: ракеты, сбившие Ил-76, были выпущены из Харьковской области

24 января 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Для поражения самолета применялся зенитный ракетный комплекс Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Крушение Ил-76 в Белгородской области — это теракт киевского режима. Об этом заявили в Минобороны России. По данным МО РФ, ракеты по российскому борту были выпущены из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Для поражения самолета применялся зенитный ракетный комплекс. Радиолокационные средства ВКС России наблюдали пуск двух украинских ракет. «Украинское руководство знало, что сегодня на аэродром Белгорода будут перевозиться украинские военнослужащие для обмена. Но нацистский киевский режим пошел на данный шаг», — сообщает Минобороны России. Обмен должен был состояться во второй половине дня 24 января в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.

Крушение Ил-76 в Белгородской области — это теракт киевского режима. Об этом заявили в Минобороны России. По данным МО РФ, ракеты по российскому борту были выпущены из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Для поражения самолета применялся зенитный ракетный комплекс. Радиолокационные средства ВКС России наблюдали пуск двух украинских ракет. «Украинское руководство знало, что сегодня на аэродром Белгорода будут перевозиться украинские военнослужащие для обмена. Но нацистский киевский режим пошел на данный шаг», — сообщает Минобороны России. Обмен должен был состояться во второй половине дня 24 января в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.