Родители погибшего в Первоуральске младенца состояли на учете в ПДН

24 января 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Врачи пытались реанимировать малыша (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семья, в которой трагически погиб младенец, уже состояла на учете из-за проблем со старшим ребенком. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Семья полная, есть мама и папа, которые ранее уже состояли на учете в ПДН за то, что старший ребенок пропускала занятия в школе», — сообщил Горелых. Также он отметил, что сейчас семью снова поставили на учет за злоупотребление родителями спиртных напиток. Всего в семье трое детей: старшей дочери 16 лет, младшему сыну 2,5 года, а грудничку в день его смерти исполнился ровно 1 месяц. По данным МВД, родители в роковой вечер отмечали это событие. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала «неотложку». Врачи пытались реанимировать младенца, но этого сделать не удалось. В отношении родителей заведено дело за ненадлежащее воспитание ребенка.

Семья, в которой трагически погиб младенец, уже состояла на учете из-за проблем со старшим ребенком. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Семья полная, есть мама и папа, которые ранее уже состояли на учете в ПДН за то, что старший ребенок пропускала занятия в школе», — сообщил Горелых. Также он отметил, что сейчас семью снова поставили на учет за злоупотребление родителями спиртных напиток. Всего в семье трое детей: старшей дочери 16 лет, младшему сыну 2,5 года, а грудничку в день его смерти исполнился ровно 1 месяц. По данным МВД, родители в роковой вечер отмечали это событие. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала «неотложку». Врачи пытались реанимировать младенца, но этого сделать не удалось. В отношении родителей заведено дело за ненадлежащее воспитание ребенка.