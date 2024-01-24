Родители погибшего в Первоуральске младенца состояли на учете в ПДН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, младенец, уомз, новорожденный ребенок, уральский оптико-механический завод, открытая реанимационная система opc bono, выхаживание новорожденных
Врачи пытались реанимировать малыша (архивное фото) Фото:

Семья, в которой трагически погиб младенец, уже состояла на учете из-за проблем со старшим ребенком. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Семья полная, есть мама и папа, которые ранее уже состояли на учете в ПДН за то, что старший ребенок пропускала занятия в школе», — сообщил Горелых. Также он отметил, что сейчас семью снова поставили на учет за злоупотребление родителями спиртных напиток. Всего в семье трое детей: старшей дочери 16 лет, младшему сыну 2,5 года, а грудничку в день его смерти исполнился ровно 1 месяц.

По данным МВД, родители в роковой вечер отмечали это событие. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала «неотложку». Врачи пытались реанимировать младенца, но этого сделать не удалось. В отношении родителей заведено дело за ненадлежащее воспитание ребенка.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семья, в которой трагически погиб младенец, уже состояла на учете из-за проблем со старшим ребенком. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Семья полная, есть мама и папа, которые ранее уже состояли на учете в ПДН за то, что старший ребенок пропускала занятия в школе», — сообщил Горелых. Также он отметил, что сейчас семью снова поставили на учет за злоупотребление родителями спиртных напиток. Всего в семье трое детей: старшей дочери 16 лет, младшему сыну 2,5 года, а грудничку в день его смерти исполнился ровно 1 месяц. По данным МВД, родители в роковой вечер отмечали это событие. Затем мама легла на диван рядом с малышом и уснула, а проснувшись, почувствовала, что ребенок не дышит, после чего вызвала «неотложку». Врачи пытались реанимировать младенца, но этого сделать не удалось. В отношении родителей заведено дело за ненадлежащее воспитание ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...