Пермские власти за 225 млн ищут инвестора для застройки микрорайона ДКЖ

Инвестора для застройки территории микрорайона ДКЖ ищут через электронные торги Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Министерство строительства Пермского края опубликовало приказ о проведении торгов на право комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в районе ДКЖ в краевой столице. Речь идет об участке земли площадью в 25,2 гектаров. Начальная цена аукциона составляет более 225 млн рублей.

«Провести торги в форме электронного аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в Дзержинском районе Перми. Микрорайон „Дом культуры железнодорожников“. Установить начальную цену предмета аукциона в 225,6 млн рублей», — сообщается в приказе на сайте регионального минстроя.

В зону комплексного развития территории входят три аварийных здания, которые находятся на улицах Барамзиной и Папанинцев. Их будут расселять и сносить. Также изымут и снесут частные дома на ул. Боровой, 6, В. Каменского, 5 и Гремячинской, 18. Победитель конкурса также будет обязан демонтировать ряд нежилых объектов. Среди них физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион для мини-футбола, здание Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту. На территории КРТ инвестор сможет построить многоэтажные жилые дома, объекты спорта, здравоохранения, магазины и другие объекты. Торги необходимо провести до 31 марта 2024 года.