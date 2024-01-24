Родителей, у которых скончался грудничок в Первоуральске, накажут

24 января 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Родители грудничка отмечали праздник и не уследили за ребенком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске скончался младенец, пока родители отмечали день рождения Родителей малыша, который погиб в Первоуральске, пока семья праздновала месяц с его дня рождения, привлекут к ответственности. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В связи с употреблением отцом и матерью спиртного, в отношении их представители МВД завели административное делопроизводство по ст. 5.35 УК РФ (ненадлежащее воспитание детей)», — говорится в сообщении. Ранее семья уже состояла на учете ПДН. Трагедия произошла вечером 21 января в квартире на Пролетарской в Первоуральске (Свердловская область). В тот же день семью посетили врачи педиатрического отделения. Но мать находилась в состоянии сильного похмелья и не могла вспомнить события предыдущего дня. Врачи пытались реанимировать ребенка, но безуспешно. Тело малыша направлено на судмедэкспертизу. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

Родителей малыша, который погиб в Первоуральске, пока семья праздновала месяц с его дня рождения, привлекут к ответственности. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В связи с употреблением отцом и матерью спиртного, в отношении их представители МВД завели административное делопроизводство по ст. 5.35 УК РФ (ненадлежащее воспитание детей)», — говорится в сообщении. Ранее семья уже состояла на учете ПДН. Трагедия произошла вечером 21 января в квартире на Пролетарской в Первоуральске (Свердловская область). В тот же день семью посетили врачи педиатрического отделения. Но мать находилась в состоянии сильного похмелья и не могла вспомнить события предыдущего дня. Врачи пытались реанимировать ребенка, но безуспешно. Тело малыша направлено на судмедэкспертизу. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.