Родителей, у которых скончался грудничок в Первоуральске, накажут

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Родители грудничка отмечали праздник и не уследили за ребенком Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске скончался младенец, пока родители отмечали день рождения

Родителей малыша, который погиб в Первоуральске, пока семья праздновала месяц с его дня рождения, привлекут к ответственности. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В связи с употреблением отцом и матерью спиртного, в отношении их представители МВД завели административное делопроизводство по ст. 5.35 УК РФ (ненадлежащее воспитание детей)», — говорится в сообщении. Ранее семья уже состояла на учете ПДН.

Трагедия произошла вечером 21 января в квартире на Пролетарской в Первоуральске (Свердловская область). В тот же день семью посетили врачи педиатрического отделения. Но мать находилась в состоянии сильного похмелья и не могла вспомнить события предыдущего дня. Врачи пытались реанимировать ребенка, но безуспешно. Тело малыша направлено на судмедэкспертизу. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Родителей малыша, который погиб в Первоуральске, пока семья праздновала месяц с его дня рождения, привлекут к ответственности. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «В связи с употреблением отцом и матерью спиртного, в отношении их представители МВД завели административное делопроизводство по ст. 5.35 УК РФ (ненадлежащее воспитание детей)», — говорится в сообщении. Ранее семья уже состояла на учете ПДН. Трагедия произошла вечером 21 января в квартире на Пролетарской в Первоуральске (Свердловская область). В тот же день семью посетили врачи педиатрического отделения. Но мать находилась в состоянии сильного похмелья и не могла вспомнить события предыдущего дня. Врачи пытались реанимировать ребенка, но безуспешно. Тело малыша направлено на судмедэкспертизу. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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