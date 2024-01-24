Россия прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией

24 января 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

МИД РФ расторг соглашение о пограничном сотрудничестве с финнами которое было подписано в 2012 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU МИД РФ объявил о том, что соглашение о пограничном сотрудничестве с Финляндией прекращает свое действие. Оно было заключено в 2012 году. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовых актов. «Министерство иностранных дел России объявило о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией», — говорится в документе . Отмечается, что соглашение было заключено 13 апреля 2012 года. Ранее сообщалось, что финская сторона с 15 декабря 2023 года закрывает все КПП на границе с РФ. Глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен отметила, что закрытие контрольно-пропускных пунктов будет постепенным и закончится 14 января 2024 года.

МИД РФ объявил о том, что соглашение о пограничном сотрудничестве с Финляндией прекращает свое действие. Оно было заключено в 2012 году. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовых актов. «Министерство иностранных дел России объявило о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией», — говорится в документе. Отмечается, что соглашение было заключено 13 апреля 2012 года. Ранее сообщалось, что финская сторона с 15 декабря 2023 года закрывает все КПП на границе с РФ. Глава финского Министерства внутренних дел Мари Рантанен отметила, что закрытие контрольно-пропускных пунктов будет постепенным и закончится 14 января 2024 года.