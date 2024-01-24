Мэрия Екатеринбурга пообещала очистить тротуары от снега за неделю

Замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов заявил, что тротуары в городе будут почищены за неделю. Смелый прогноз он дал по итогам совместного объезда с прокурором города Светланой Кузнецовой, передает пресс-служба администрации.
Кузнецова оценила уборку на «хорошо». «Все внекатегорийные улицы и дороги первой категории приведены в нормативное состояние. Сейчас мы перешли на улицы второй и третьей категории. Следующим этапом станет уборка тротуаров. Полагаю, в течение недели все последствия снегопадов будут устранены», — рассказал Бубнов.
В конце 2023 года в Екатеринбурге выпало рекордное количество снега — 60 мм (при норме в 28 мм). Город встал в 11-балльные пробки, а цены на такси выросли почти в три раза. Руководителям районов поставили задачу усилить уборку города от снега. Некоторые подрядчики дорожно-эксплуатационных управлений саботировали работы по уборке снега в новогодние праздники, поэтому мэрия Екатеринбурга пообещала наказать их штрафами.
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