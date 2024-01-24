Мэрия Екатеринбурга пообещала очистить тротуары от снега за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег в городе. Екатеринбург, уборка снега, трактор, снег в городе, коммунальные службы, город екатеринбург, проспект ленина
В Екатеринбурге продолжают устранять последствия декабрьского снегопада Фото:
новость из сюжета
Свердловскую область завалило снегом

Замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов заявил, что тротуары в городе будут почищены за неделю. Смелый прогноз он дал по итогам совместного объезда с прокурором города Светланой Кузнецовой, передает пресс-служба администрации.

Кузнецова оценила уборку на «хорошо». «Все внекатегорийные улицы и дороги первой категории приведены в нормативное состояние. Сейчас мы перешли на улицы второй и третьей категории. Следующим этапом станет уборка тротуаров. Полагаю, в течение недели все последствия снегопадов будут устранены», — рассказал Бубнов.

В конце 2023 года в Екатеринбурге выпало рекордное количество снега — 60 мм (при норме в 28 мм). Город встал в 11-балльные пробки, а цены на такси выросли почти в три раза. Руководителям районов поставили задачу усилить уборку города от снега. Некоторые подрядчики дорожно-эксплуатационных управлений саботировали работы по уборке снега в новогодние праздники, поэтому мэрия Екатеринбурга пообещала наказать их штрафами.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замглавы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов заявил, что тротуары в городе будут почищены за неделю. Смелый прогноз он дал по итогам совместного объезда с прокурором города Светланой Кузнецовой, передает пресс-служба администрации. Кузнецова оценила уборку на «хорошо». «Все внекатегорийные улицы и дороги первой категории приведены в нормативное состояние. Сейчас мы перешли на улицы второй и третьей категории. Следующим этапом станет уборка тротуаров. Полагаю, в течение недели все последствия снегопадов будут устранены», — рассказал Бубнов. В конце 2023 года в Екатеринбурге выпало рекордное количество снега — 60 мм (при норме в 28 мм). Город встал в 11-балльные пробки, а цены на такси выросли почти в три раза. Руководителям районов поставили задачу усилить уборку города от снега. Некоторые подрядчики дорожно-эксплуатационных управлений саботировали работы по уборке снега в новогодние праздники, поэтому мэрия Екатеринбурга пообещала наказать их штрафами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...