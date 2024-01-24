Патриарх Кирилл предложил отказаться от Дня святого Валентина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил отказаться от празднования Дня святого Валентина, потому что он является пропагандой отношений, в которых нет места настоящей любви. Также патриарх призвал отказаться от празднования Хэллоуина, так как он противоречит религиозным принципам страны.
«Немало вопросов вызывает и празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина», — передает «Интерфакс» слова патриарха. Он объяснил это тем, что праздник все равно остается пропагандой отношений, которые не являются настоящей любовью. По его мнению, идея Дня святого Валентина заключается в распространении свободной любви. В таком случае человек не несет ответственности за жизнь своего партнера и жизнь будущих детей.
Кроме того, вред воспитанию подрастающего поколения наносит и Хэллоуин. Патриарх Кирилл предложил избавить культуру России «от этой безобразной вакханалии». Этот праздник противоречит религиозным и нравственным принципам страны.
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