Патриарх Кирилл предложил отказаться от Дня святого Валентина

24 января 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

По словам Патриарха Кирилла, россияне не должны праздновать Хэллоуин и День всех влюбленных Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил отказаться от празднования Дня святого Валентина, потому что он является пропагандой отношений, в которых нет места настоящей любви. Также патриарх призвал отказаться от празднования Хэллоуина, так как он противоречит религиозным принципам страны. «Немало вопросов вызывает и празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина», — передает «Интерфакс» слова патриарха. Он объяснил это тем, что праздник все равно остается пропагандой отношений, которые не являются настоящей любовью. По его мнению, идея Дня святого Валентина заключается в распространении свободной любви. В таком случае человек не несет ответственности за жизнь своего партнера и жизнь будущих детей. Кроме того, вред воспитанию подрастающего поколения наносит и Хэллоуин. Патриарх Кирилл предложил избавить культуру России «от этой безобразной вакханалии». Этот праздник противоречит религиозным и нравственным принципам страны.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил отказаться от празднования Дня святого Валентина, потому что он является пропагандой отношений, в которых нет места настоящей любви. Также патриарх призвал отказаться от празднования Хэллоуина, так как он противоречит религиозным принципам страны. «Немало вопросов вызывает и празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина», — передает «Интерфакс» слова патриарха. Он объяснил это тем, что праздник все равно остается пропагандой отношений, которые не являются настоящей любовью. По его мнению, идея Дня святого Валентина заключается в распространении свободной любви. В таком случае человек не несет ответственности за жизнь своего партнера и жизнь будущих детей. Кроме того, вред воспитанию подрастающего поколения наносит и Хэллоуин. Патриарх Кирилл предложил избавить культуру России «от этой безобразной вакханалии». Этот праздник противоречит религиозным и нравственным принципам страны.