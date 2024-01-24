Патриарх Кирилл предложил отказаться от Дня святого Валентина

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , православный крест, патриарх кирилл
По словам Патриарха Кирилла, россияне не должны праздновать Хэллоуин и День всех влюбленных Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил отказаться от празднования Дня святого Валентина, потому что он является пропагандой отношений, в которых нет места настоящей любви. Также патриарх призвал отказаться от празднования Хэллоуина, так как он противоречит религиозным принципам страны.

«Немало вопросов вызывает и празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина», — передает «Интерфакс» слова патриарха. Он объяснил это тем, что праздник все равно остается пропагандой отношений, которые не являются настоящей любовью. По его мнению, идея Дня святого Валентина заключается в распространении свободной любви. В таком случае человек не несет ответственности за жизнь своего партнера и жизнь будущих детей.

Кроме того, вред воспитанию подрастающего поколения наносит и Хэллоуин. Патриарх Кирилл предложил избавить культуру России «от этой безобразной вакханалии». Этот праздник противоречит религиозным и нравственным принципам страны.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил отказаться от празднования Дня святого Валентина, потому что он является пропагандой отношений, в которых нет места настоящей любви. Также патриарх призвал отказаться от празднования Хэллоуина, так как он противоречит религиозным принципам страны. «Немало вопросов вызывает и празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина», — передает «Интерфакс» слова патриарха. Он объяснил это тем, что праздник все равно остается пропагандой отношений, которые не являются настоящей любовью. По его мнению, идея Дня святого Валентина заключается в распространении свободной любви. В таком случае человек не несет ответственности за жизнь своего партнера и жизнь будущих детей. Кроме того, вред воспитанию подрастающего поколения наносит и Хэллоуин. Патриарх Кирилл предложил избавить культуру России «от этой безобразной вакханалии». Этот праздник противоречит религиозным и нравственным принципам страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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