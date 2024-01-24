В Москве у студента РУДН обнаружили корь

25 января 2024 в 01:38 Размер текста - 17 +

У студента Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве обнаружили заболевание корью. Он находится под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе РУДН. «В РУДН обнаружен один случай кори среди студентов. Это не повод для паники, но причина выполнить требования Роспотребнадзора. Первое, что сообщаем: студент находится под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», — говорится на официальном сайте РУДН. В начале января в России увеличилась заболеваемость гриппом, COVID и ОРВИ. В Роспотребнадзоре отмечали, что спад заболеваемости прогнозируется в феврале. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что в РФ были завезены вирусы кори из 16 стран.

У студента Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве обнаружили заболевание корью. Он находится под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе РУДН. «В РУДН обнаружен один случай кори среди студентов. Это не повод для паники, но причина выполнить требования Роспотребнадзора. Первое, что сообщаем: студент находится под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», — говорится на официальном сайте РУДН. В начале января в России увеличилась заболеваемость гриппом, COVID и ОРВИ. В Роспотребнадзоре отмечали, что спад заболеваемости прогнозируется в феврале. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что в РФ были завезены вирусы кори из 16 стран.