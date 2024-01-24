24 января 2024

В Москве у студента РУДН обнаружили корь

© Служба новостей «URA.RU»
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У студента Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве обнаружили заболевание корью. Он находится под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе РУДН.

«В РУДН обнаружен один случай кори среди студентов. Это не повод для паники, но причина выполнить требования Роспотребнадзора. Первое, что сообщаем: студент находится под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», — говорится на официальном сайте РУДН.

В начале января в России увеличилась заболеваемость гриппом, COVID и ОРВИ. В Роспотребнадзоре отмечали, что спад заболеваемости прогнозируется в феврале. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что в РФ были завезены вирусы кори из 16 стран.

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У студента Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве обнаружили заболевание корью. Он находится под наблюдением врачей, сообщили в пресс-службе РУДН. «В РУДН обнаружен один случай кори среди студентов. Это не повод для паники, но причина выполнить требования Роспотребнадзора. Первое, что сообщаем: студент находится под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», — говорится на официальном сайте РУДН. В начале января в России увеличилась заболеваемость гриппом, COVID и ОРВИ. В Роспотребнадзоре отмечали, что спад заболеваемости прогнозируется в феврале. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что в РФ были завезены вирусы кори из 16 стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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