ЕДДС по Туапсе дала первый комментарий после крупного пожара возле завода «Роснефть»

ЕДДС по Туапсе: оперативные службы ликвидируют пожар у нефтебазы

25 января 2024 в 02:55 Размер текста - 17 +

Оперативные службы ликвидируют пожар на территории нефтебазы «Роснефть» в Туапсе. Жертв и пострадавших в результате пожара нет, сообщили в Единой дежурно диспетчерской службе (ЕДДС) Туапсинского района. «Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край». По данным telegram-канала Shot, площадь пожара 200 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Также к месту пожара выехал глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Оперативные службы ликвидируют пожар на территории нефтебазы «Роснефть» в Туапсе. Жертв и пострадавших в результате пожара нет, сообщили в Единой дежурно диспетчерской службе (ЕДДС) Туапсинского района. «Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край». По данным telegram-канала Shot, площадь пожара 200 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Также к месту пожара выехал глава Туапсинского района Сергей Бойко.