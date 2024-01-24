24 января 2024

ЕДДС по Туапсе дала первый комментарий после крупного пожара возле завода «Роснефть»

ЕДДС по Туапсе: оперативные службы ликвидируют пожар у нефтебазы
© Служба новостей «URA.RU»
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Оперативные службы ликвидируют пожар на территории нефтебазы «Роснефть» в Туапсе. Жертв и пострадавших в результате пожара нет, сообщили в Единой дежурно диспетчерской службе (ЕДДС) Туапсинского района.

«Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край». По данным telegram-канала Shot, площадь пожара 200 квадратных метров.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Также к месту пожара выехал глава Туапсинского района Сергей Бойко.

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Оперативные службы ликвидируют пожар на территории нефтебазы «Роснефть» в Туапсе. Жертв и пострадавших в результате пожара нет, сообщили в Единой дежурно диспетчерской службе (ЕДДС) Туапсинского района. «Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — сообщили в telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край». По данным telegram-канала Shot, площадь пожара 200 квадратных метров. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Также к месту пожара выехал глава Туапсинского района Сергей Бойко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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