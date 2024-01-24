В Эстонии оправдались после угроз России

25 января 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Министр обороны Эстонии отметил, что при необходимости на «линии обороны» могут появится другие меры укрепления Фото: Георгий Бергал © URA.RU Создание «линии обороны» Эстонии — 600 бункеров на границе с Россией, не связанно с реальной угрозой войны. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур. «У нас нет реальной угрозы. Если мы говорим о бункерах, это не значит, что будет война», — сказал на русском языке Певкур в интервью порталу Rus.Postimees. Он уточнил, что к работам по возведению бункеров планируется приступить в ближайшее время, уже в конце весны. Политик отметил, что в случае необходимости на «линии обороны» могут быть поставлены противотанковые заграждения, однако власти пока не рассматривают другие меры по укреплению границы. Ранее эстонские СМИ сообщали, что 600 бетонных бункеров появятся в рамках создания единой обороны стран Прибалтики на востоке, чтобы отразить «возможную российскую агрессию», передает RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН заявил, что у РФ нет «никакого желания, никакой необходимости, куда-то на кого-то нападать» и назвал чушью утверждения ЕС и НАТО об обратном.

Создание «линии обороны» Эстонии — 600 бункеров на границе с Россией, не связанно с реальной угрозой войны. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур. «У нас нет реальной угрозы. Если мы говорим о бункерах, это не значит, что будет война», — сказал на русском языке Певкур в интервью порталу Rus.Postimees. Он уточнил, что к работам по возведению бункеров планируется приступить в ближайшее время, уже в конце весны. Политик отметил, что в случае необходимости на «линии обороны» могут быть поставлены противотанковые заграждения, однако власти пока не рассматривают другие меры по укреплению границы. Ранее эстонские СМИ сообщали, что 600 бетонных бункеров появятся в рамках создания единой обороны стран Прибалтики на востоке, чтобы отразить «возможную российскую агрессию», передает RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН заявил, что у РФ нет «никакого желания, никакой необходимости, куда-то на кого-то нападать» и назвал чушью утверждения ЕС и НАТО об обратном.