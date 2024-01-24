24 января 2024

Генпрокуратура РФ конфисковала поселок с домом беглого олигарха Ходорковского*

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
Дело о взыскании долгов с Михаила Ходорковского* было возбужденно еще в 2005 году Фото:

Коттеджный поселок «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцово был конфискован в доход государства по иску Генпрокуратуры РФ. В этом месте расположены дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина (признаны иноагентами на территории России), Платона Лебедева и бывших руководителей компании.

«По иску Генпрокуратуры в доход государства был обращен коттеджный поселок „Яблоневый сад“ в подмосковном Одинцово, в котором расположены дома основателей ЮКОСа», — сообщает газета «Коммерсант». Дело о взыскании задолженности с мужчин было возбужденно в 2005 году, однако до сих пор не было завершено.

В 2022 году имущество «Яблоневого сада» уже были обращены в доход государства, однако «меры по взысканию имущества с должников так и не были приняты». Теперь дома вновь конфискованы, после вступления в силу судебного решения они будут проданы с аукциона для погашения задолженности по налогам.

* Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ

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Коттеджный поселок «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцово был конфискован в доход государства по иску Генпрокуратуры РФ. В этом месте расположены дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина (признаны иноагентами на территории России), Платона Лебедева и бывших руководителей компании. «По иску Генпрокуратуры в доход государства был обращен коттеджный поселок „Яблоневый сад“ в подмосковном Одинцово, в котором расположены дома основателей ЮКОСа», — сообщает газета «Коммерсант». Дело о взыскании задолженности с мужчин было возбужденно в 2005 году, однако до сих пор не было завершено. В 2022 году имущество «Яблоневого сада» уже были обращены в доход государства, однако «меры по взысканию имущества с должников так и не были приняты». Теперь дома вновь конфискованы, после вступления в силу судебного решения они будут проданы с аукциона для погашения задолженности по налогам. * Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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