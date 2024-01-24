Генпрокуратура РФ конфисковала поселок с домом беглого олигарха Ходорковского*

25 января 2024 в 04:29 Размер текста - 17 +

Дело о взыскании долгов с Михаила Ходорковского* было возбужденно еще в 2005 году Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Коттеджный поселок «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцово был конфискован в доход государства по иску Генпрокуратуры РФ. В этом месте расположены дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина (признаны иноагентами на территории России), Платона Лебедева и бывших руководителей компании. «По иску Генпрокуратуры в доход государства был обращен коттеджный поселок „Яблоневый сад“ в подмосковном Одинцово, в котором расположены дома основателей ЮКОСа», — сообщает газета «Коммерсант». Дело о взыскании задолженности с мужчин было возбужденно в 2005 году, однако до сих пор не было завершено. В 2022 году имущество «Яблоневого сада» уже были обращены в доход государства, однако «меры по взысканию имущества с должников так и не были приняты». Теперь дома вновь конфискованы, после вступления в силу судебного решения они будут проданы с аукциона для погашения задолженности по налогам. * Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ

Коттеджный поселок «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцово был конфискован в доход государства по иску Генпрокуратуры РФ. В этом месте расположены дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина (признаны иноагентами на территории России), Платона Лебедева и бывших руководителей компании. «По иску Генпрокуратуры в доход государства был обращен коттеджный поселок „Яблоневый сад“ в подмосковном Одинцово, в котором расположены дома основателей ЮКОСа», — сообщает газета «Коммерсант». Дело о взыскании задолженности с мужчин было возбужденно в 2005 году, однако до сих пор не было завершено. В 2022 году имущество «Яблоневого сада» уже были обращены в доход государства, однако «меры по взысканию имущества с должников так и не были приняты». Теперь дома вновь конфискованы, после вступления в силу судебного решения они будут проданы с аукциона для погашения задолженности по налогам. * Михаил Ходорковский признан иноагентом в РФ