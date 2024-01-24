В России полицию хотят обязать патрулировать общественные места

25 января 2024 в 05:56 Размер текста - 17 +

Для усиления мер безопасности разработан законопроект Фото: Илья Московец © URA.RU В России предлагают усилить меры по обеспечению безопасности и ввести обязательное патрулирование полицейских в общественные местах. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР. В документе уточняется, что сегодня сотрудники полиции только имеют право патрулировать общественные места. «Законопроект «О внесении поправок в закон «О полиции» разработан в целях усиления мер по обеспечению порядка в общественных местах. В настоящее время полиция имеет право патрулировать общественные места, выставлять при необходимости контрольные и контрольно-пропускные пункты, выставлять посты», — рассказывают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту. Для реализации этого проекта потребуются дополнительные средства, их ЛДПР предлагают взять из программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», запланировав эти расходы в 2025 году. Документ будет направлен на отзыв в правительство РФ.

В России предлагают усилить меры по обеспечению безопасности и ввести обязательное патрулирование полицейских в общественные местах. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР. В документе уточняется, что сегодня сотрудники полиции только имеют право патрулировать общественные места. «Законопроект «О внесении поправок в закон «О полиции» разработан в целях усиления мер по обеспечению порядка в общественных местах. В настоящее время полиция имеет право патрулировать общественные места, выставлять при необходимости контрольные и контрольно-пропускные пункты, выставлять посты», — рассказывают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту. Для реализации этого проекта потребуются дополнительные средства, их ЛДПР предлагают взять из программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», запланировав эти расходы в 2025 году. Документ будет направлен на отзыв в правительство РФ.