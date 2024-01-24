24 января 2024

В России полицию хотят обязать патрулировать общественные места

© Служба новостей «URA.RU»
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Несостоявшийся пикет феминистов. Екатеринбург, зима, полиция, полк ппсп, школа 22
Для усиления мер безопасности разработан законопроект Фото:

В России предлагают усилить меры по обеспечению безопасности и ввести обязательное патрулирование полицейских в общественные местах. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР. В документе уточняется, что сегодня сотрудники полиции только имеют право патрулировать общественные места.

«Законопроект «О внесении поправок в закон «О полиции» разработан в целях усиления мер по обеспечению порядка в общественных местах. В настоящее время полиция имеет право патрулировать общественные места, выставлять при необходимости контрольные и контрольно-пропускные пункты, выставлять посты», — рассказывают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту.

Для реализации этого проекта потребуются дополнительные средства, их ЛДПР предлагают взять из программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», запланировав эти расходы в 2025 году. Документ будет направлен на отзыв в правительство РФ.

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В России предлагают усилить меры по обеспечению безопасности и ввести обязательное патрулирование полицейских в общественные местах. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР. В документе уточняется, что сегодня сотрудники полиции только имеют право патрулировать общественные места. «Законопроект «О внесении поправок в закон «О полиции» разработан в целях усиления мер по обеспечению порядка в общественных местах. В настоящее время полиция имеет право патрулировать общественные места, выставлять при необходимости контрольные и контрольно-пропускные пункты, выставлять посты», — рассказывают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту. Для реализации этого проекта потребуются дополнительные средства, их ЛДПР предлагают взять из программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», запланировав эти расходы в 2025 году. Документ будет направлен на отзыв в правительство РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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