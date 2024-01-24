Жители ЯНАО стали лучшими по финграмотности в России

25 января 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Ямальцы обсудили новые задачи для повышения финансовой грамотности среди населения региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители ЯНАО показали лучшие в стране результаты в тестировании по финансовой грамотности. Об этом сообщили в департаменте экономики ЯНАО. «Ямальцы показали лучшие в стране результаты в тестировании по финансовой грамотности. В 2023 году регион попал в тройку регионов-лидеров — успешно справились с заданиями 85% участников», — написано на сайте ведомства. Участники семинара «Задачи и функции Банка России» провели встречу в Салехарде, где говорили о новых задачах для повышения финансовой грамотности населения региона до 2030 года. В мероприятии приняли участие и представители органов власти, а в качестве экспертов выступили руководители и ключевые сотрудники профильных департаментов центрального аппарата Банка России. В 2021 году ямальцы уже становились лидерами по финансовой грамотности в России. По данным Минфина России, ЯНАО стал единственным регионом страны, который входит в топ по качеству управления региональными финансами на протяжении 11 лет.

Жители ЯНАО показали лучшие в стране результаты в тестировании по финансовой грамотности. Об этом сообщили в департаменте экономики ЯНАО. «Ямальцы показали лучшие в стране результаты в тестировании по финансовой грамотности. В 2023 году регион попал в тройку регионов-лидеров — успешно справились с заданиями 85% участников», — написано на сайте ведомства. Участники семинара «Задачи и функции Банка России» провели встречу в Салехарде, где говорили о новых задачах для повышения финансовой грамотности населения региона до 2030 года. В мероприятии приняли участие и представители органов власти, а в качестве экспертов выступили руководители и ключевые сотрудники профильных департаментов центрального аппарата Банка России. В 2021 году ямальцы уже становились лидерами по финансовой грамотности в России. По данным Минфина России, ЯНАО стал единственным регионом страны, который входит в топ по качеству управления региональными финансами на протяжении 11 лет.