Жители ЯНАО стали лучшими по финграмотности в России

Жители ЯНАО показали лучшие в стране результаты в тестировании по финансовой грамотности. Об этом сообщили в департаменте экономики ЯНАО.
«Ямальцы показали лучшие в стране результаты в тестировании по финансовой грамотности. В 2023 году регион попал в тройку регионов-лидеров — успешно справились с заданиями 85% участников», — написано на сайте ведомства.
Участники семинара «Задачи и функции Банка России» провели встречу в Салехарде, где говорили о новых задачах для повышения финансовой грамотности населения региона до 2030 года. В мероприятии приняли участие и представители органов власти, а в качестве экспертов выступили руководители и ключевые сотрудники профильных департаментов центрального аппарата Банка России.
В 2021 году ямальцы уже становились лидерами по финансовой грамотности в России. По данным Минфина России, ЯНАО стал единственным регионом страны, который входит в топ по качеству управления региональными финансами на протяжении 11 лет.
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