24 января 2024

Жители ЯНАО стали лучшими по финграмотности в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, прокурор, обвинение, судебное заседание
Ямальцы обсудили новые задачи для повышения финансовой грамотности среди населения региона Фото:

Жители ЯНАО показали лучшие в стране результаты в тестировании по финансовой грамотности. Об этом сообщили в департаменте экономики ЯНАО.

«Ямальцы показали лучшие в стране результаты в тестировании по финансовой грамотности. В 2023 году регион попал в тройку регионов-лидеров — успешно справились с заданиями 85% участников», — написано на сайте ведомства.

Участники семинара «Задачи и функции Банка России» провели встречу в Салехарде, где говорили о новых задачах для повышения финансовой грамотности населения региона до 2030 года. В мероприятии приняли участие и представители органов власти, а в качестве экспертов выступили руководители и ключевые сотрудники профильных департаментов центрального аппарата Банка России.

В 2021 году ямальцы уже становились лидерами по финансовой грамотности в России. По данным Минфина России, ЯНАО стал единственным регионом страны, который входит в топ по качеству управления региональными финансами на протяжении 11 лет.

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Жители ЯНАО показали лучшие в стране результаты в тестировании по финансовой грамотности. Об этом сообщили в департаменте экономики ЯНАО. «Ямальцы показали лучшие в стране результаты в тестировании по финансовой грамотности. В 2023 году регион попал в тройку регионов-лидеров — успешно справились с заданиями 85% участников», — написано на сайте ведомства. Участники семинара «Задачи и функции Банка России» провели встречу в Салехарде, где говорили о новых задачах для повышения финансовой грамотности населения региона до 2030 года. В мероприятии приняли участие и представители органов власти, а в качестве экспертов выступили руководители и ключевые сотрудники профильных департаментов центрального аппарата Банка России. В 2021 году ямальцы уже становились лидерами по финансовой грамотности в России. По данным Минфина России, ЯНАО стал единственным регионом страны, который входит в топ по качеству управления региональными финансами на протяжении 11 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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