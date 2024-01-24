Внешний долг России вырос впервые за полтора года

25 января 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

Долг вырос на 4,3 миллиарда долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Внешний долг России к концу прошлого года вырос впервые за полтора года на 1,3%, или на 4,3 миллиарда долларов, прирастая к общему долгу — 326,6 миллиарда рублей. Причиной роста, по мнению аналитиков, стала валютная переоценка. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. «Можно предположить, что основной вклад внесла валютная переоценка. Так, доллар ослабел к рублю, также доллар в течение четвертого квартала снизился по отношению к евро более чем на 4% и к юаню на 3%. Наличие внешних обязательств в этих валютах увеличили долг в долларовом выражении», — приводят слова эксперта РИА Новости. Внешний долг на сегодня составляет 32,7 миллиарда долларов, обязательства реального сектора экономики — 199,4 миллиарда долларов и долг банковского сектора 94,4 миллиарда долларов. Все три компонента приросли в прошлом году. Для сравнения Госдолг США превысил 34 трлн. долларов в прошедшем 2023. Это по мнению экспертов «Росконгресса» несет риски для глобальной финансовой системы и мировой экономики в целом, об этом рассказывало RT.

Внешний долг России к концу прошлого года вырос впервые за полтора года на 1,3%, или на 4,3 миллиарда долларов, прирастая к общему долгу — 326,6 миллиарда рублей. Причиной роста, по мнению аналитиков, стала валютная переоценка. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. «Можно предположить, что основной вклад внесла валютная переоценка. Так, доллар ослабел к рублю, также доллар в течение четвертого квартала снизился по отношению к евро более чем на 4% и к юаню на 3%. Наличие внешних обязательств в этих валютах увеличили долг в долларовом выражении», — приводят слова эксперта РИА Новости. Внешний долг на сегодня составляет 32,7 миллиарда долларов, обязательства реального сектора экономики — 199,4 миллиарда долларов и долг банковского сектора 94,4 миллиарда долларов. Все три компонента приросли в прошлом году. Для сравнения Госдолг США превысил 34 трлн. долларов в прошедшем 2023. Это по мнению экспертов «Росконгресса» несет риски для глобальной финансовой системы и мировой экономики в целом, об этом рассказывало RT.